Força Tática detém duas pessoas com armas de fogo em Pinheiros

Um homem de 46 anos foi preso pelos militares do 2º Batalhão suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável, na manhã desta terça-feira (26), no município de Vila Pavão.

E.A.F., 46 anos, foi detido no Patrimônio Todos os Santos, após denúncia. De acordo com os militares, as informações davam conta de que o acusado praticava atos libidinosos com uma adolescente de 12 anos. Ele foi encaminhado à autoridade policial.