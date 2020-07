Força Tática apreende submetralhadora e detém dois jovens em Nova Venécia

.

A equipe da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP) recuperou, nessa terça-feira (07), cinco relógios que haviam sido roubados de um colecionador no dia 27 de março deste ano, em Vitória. Os objetos foram apreendidos em endereçosnos municípios da Serra e na Capital.

De acordo com o titular da DSP, delegado Gianno Trindade, os policiais identificaram dois homens suspeitos de receptação, sendo um de 56 e outro com 26 anos. “O detido mais velho foi conduzido à delegacia, onde foi interrogado e assinou um Termo Circunstanciado. Já o outro suspeito não foi localizado, mas se apresentou com o advogado, na manhã desta quarta-feira (08), e foi interrogado. Os dois foram liberados e, por enquanto, responderão o processo em liberdade”, disse.

O delegado acrescentou ainda que, os objetos têm valor aproximado de R$ 13,5 mil. “Agora os relógios serão devolvidos à vítima e as investigações continuarão. Caso a população tenha informações que contribuam com o trabalho policial, que realize uma denúncia anônima por meio do Disque Denúncia 181”, afirmou Trindade.

