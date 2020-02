Força-tarefa estende atendimentos para municípios de Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Iúna

Representantes da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) se reuniram, na sexta-feira (31), para definir as ações que serão realizadas durante os atendimentos aos empresários afetados pelas chuvas nos municípios de Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Iúna.

Em Castelo e Cachoeiro de Itapemirim, os atendimentos de pessoas jurídicas começam nesta terça-feira (04), de 12h às 17h. Já no município de Iúna, os atendimentos têm início nesta quarta-feira (05), de 12h às 17h. Nas demais datas, os serviços começam a partir das 9h.

Durante os atendimentos será possível receber orientações sobre crédito e tratamento tributário diferenciado para empresas afetadas; emissão de laudo da Defesa Civil Estadual; atendimento jurídico com agendamento, além de cadastro para consultorias gratuitas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, destaca que nesses municípios os atendimentos de pessoas jurídicas estarão separados dos atendimentos de pessoas físicas. “Para que os empresários locais tenham condições econômicas de retomar suas atividades nas localidades atingidas, a força-tarefa irá proporcionar o melhor serviço possível, para que todas as demandas sejam atendidas”, afirma.

No município de Castelo, o atendimento será realizado no Centro Cultural Elmo Ribeiro do Val, na rua Antônio Machado, 35. Em Cachoeiro de Itapemirim, o atendimento será na Sala do Empreendedor, no 2° andar do Shopping Cachoeiro, na rua 25 de março, no Centro. Em Iúna, o público será atendido na Secretaria de Assistência Social, na rua Presidente Getúlio Vargas, 76, no Centro, no antigo Posto de Saúde.

Além disso, todos os pontos de atendimento contam com o apoio das unidades móveis da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

Atendimento aos empresários afetados pelas chuvas

Data: A partir de 04/02 (terça-feira)

Locais:

Castelo: No Centro Cultural Elmo Ribeiro do Val, na rua Antônio Machado, 35.

Cachoeiro de Itapemirim: Na Sala do Empreendedor no 2° andar do Shopping Cachoeiro, na rua 25 de março, no Centro.

Iúna: Na Secretaria de Assistência Social, na rua Presidente Getúlio Vargas, 76, no Centro, no antigo Posto de Saúde.

