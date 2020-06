“Fora miliciano”: Grupo faz manifestação contra Bolsonaro e Mourão; assista

Reprodução/Twitter/FBDemocratico Manifestação contra Bolsonaro nesta quarta-feira (3)

Uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seu vice Hamilton Mourão (PRTB) foi realizada na manhã desta quarta-feira (3) em frente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. Cerca de 30 pessoas participaram do ato.

Leia também: Em manifestação na Paulista, torcedores gritam por ‘democracia’

Na manifestação contra Bolsonaro havia faixas com frases como “Fora Bolsonaro”, “Fora miliciano” e “Fora eugenista”. Também foram vistas bandeiras do Brasil e do PT.

O Movimento Força Brasil Democrático postou um vídeo do protesto contra Bolsonaro em seu Twitter. O grupo se define como “movimento de esquerda, de iniciativa popular, que visa lutar por #LulaLivre e pelo restabelecimento da Democracia no Brasil”.

Apesar das bandeiras do PT , o partido negou, ao portal Congresso em Foco , ter organizado o ato.

Leia também: Protesto de militância negra termina em repressão no RJ

Assista vídeo da manifestação contra Bolsonaro: