Fora de casa, Operário-PR vence o Remo na abertura da rodada da Série B

Em Belém, Fantasma jogou com um a menos na maior parte do jogo e bateu o time da casa por 1 a 0



Abrindo a 16ª rodada da Série B do Brasileirão, o Operário-PR garantiu três pontos para a tabela de classificação ao vencer o Remo-PA por 1 a 0, no Baenão, em Belém. O resultado desta sexta-feira (6) deixa o Fantasma com 24 pontos, ocupando o sétimo lugar no momento. O Leão, com 19, aparece na 12ª posição.

O jogo

No primeiro tempo em Belém, as equipes fizeram um jogo equilibrado e criaram uma boa chance de gol para cada lado. O Operário, que teve o volante Rafael Chorão expulso ainda aos quatro minutos de bola rolando, levou perigo primeiro. Thomaz fez boa jogada individual, se livrou de Thiago Ennes e chutou rasteiro em direção ao gol. Vinícius não conseguiu fazer a defesa, e a bola sobrou para Pimpão, que por muito pouco não alcançou para completar.

O Remo, com mais posse de bola, não conseguiu transformar a vantagem em muitas oportunidades de gol. A melhor chegada foi na marca dos 27 minutos, quando Felipe Gedoz recebeu de Thiago Ennes, arriscou chute de fora da área e exigiu boa defesa de Simão.

O cenário não mudou para o segundo tempo, com o equilíbrio dominando entre as equipes. O Fantasma quase abriu o placar aos sete minutos, quando Paulo Sérgio arriscou de longe e explodiu a trave. Na marca dos 17, o Remo também ficou no quase no chute de Rafinha, que finalizou bem, mas viu a bola bater na trave e sair. O Operário respondeu três minutos depois e inaugurou o marcador. Thomaz recebeu no meio de campo, avançou para cima da marcação e finalizou de canhota para fazer 1 a 0 para a equipe alvinegra.

Ficha técnica

Remo 0x1 Operário

Campeonato Brasileiro – 16ª rodada

Estádio Baenão – 06/08/21

Operário: Simão, Fábio Alemão, Reniê, Rodolfo Filemon (Zemarcio), Fabiano; Leandro Vilela, Rafael Chorão, Leandrinho; Thomaz Santos (Odivan), Rodrigo Pimpão (Cleyton) e Paulo Sérgio (Schumacher).

Téc: Matheus Costa.

Banco: Thiago Braga, Tibagi.

Remo: Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva), Kevem, Romércio e Igor Fernandes; Pingo (Marcos Junior), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz (Renan Gorne); Matheus Oliveira (Rafinha), Arthur e Lucas Tocantins.

Téc: Felipe Conceição.

Banco: Thiago, Rafael, Ronald, Warley, Sueliton, Marlon, Paulo Curuá.

Gol: 19´2T Thomaz Santos (Operário).

Cartões amarelos: Fábio Alemão, Simão, Cleyton (Operário); Pingo, Marcos Júnior, Kevem (Remo).

Cartão vermelho: Rafael Chorão (Operário).

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade – ES

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires – ES e Fabio Faustino dos Santos – ES

Quarto árbitro: Olivaldo José Alves Moraes – PA

