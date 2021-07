Fora de casa, o Goias vence o Botafogo por 2 a 0, e volta ao G4

Em confronto no Nilton Santos, o Goiás derrotou o Botafogo por 2 a 0, gols de Rezende e Alef Manga, e chegou ao G-4. A equipe goiana está com 23 pontos, na quarta colocação do campeonato.

O primeiro gol do Esmeraldino saiu aos 24 minutos da etapa inicial. Após cobrança de falta de Elvis, pelo lado direito, a bola foi rebatida na área e ficou limpa para o volante Rezende soltar uma bomba e inaugurar o marcador. Já aos 44 o Goiás ampliou: Alef Manga recebeu pelo lado esquerdo, avançou em velocidade, chutou rasteiro, a bola quicou e tirou a chance de defesa do goleiro botafoguense.

No segundo tempo, mesmo precisando marcar gols para voltar ao jogo, o Glorioso não conseguiu criar muitas jogadas ofensivas. Foi o Goiás que quase ampliou em algumas oportunidades, porém o goleiro Diego Loureiro evitou com boas defesas. No fim, vitória do time visitante por 2 a 0.

fonte: https://www.cbf.com.br/futebol-brasileiro/noticias/campeonato-brasileiro-serie-b/serie-b-goias-e-remo-vencem-na-abertura-da-13a-rodada