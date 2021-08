Fora de casa, Atlético-GO bate o Bahia pelo Brasileirão Assaí

Em Salvador, no estádio de Pituaçu, o Dragão venceu o Esquadrão por 2 a 1

O Atlético-GO venceu o Bahia por 2 a 1, de virada, no estádio de Pituaçu, em Salvador, neste domingo (15), pela 16ª rodada do Brasileirão Assaí. O triunfo longe de casa coloca o Dragão em sétimo lugar, com 23 pontos. O Esquadrão aparece na 12ª colocação, com 18 pontos.

O jogo

No estádio de Pituaçu, a primeira boa chegada foi do Bahia. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Lucas Mugni entrou na área e chutou forte. Fernando Miguel defendeu. Três minutos depois, Maycon Douglas chutou cruzado e assustou o goleiro dos visitantes. O Esquadrão abriu o placar com Gilberto, aos 25 minutos. O atacante chutou de longe e acertou o ângulo do gol de Fernando Miguel. O Dragão foi em busca do empate. Aos 41 minutos, Natanael chutou e a bola foi pela linha de fundo. Nos acréscimos, Janderson aproveitou um rebote e bateu cruzado. Conti desviou e evitou o gol.

O segundo tempo começou intenso. Aos dois minutos, Rodriguinho cabeceou por cima do gol do Atlético. Porém, o Dragão estava ligado no jogo e empatou aos nove minutos. Zé Roberto aproveitou cruzamento de Zé Roberto e cabeceou para o fundo do gol. O Bahia quase fez o segundo em bicicleta de Rodriguinho, aos 14 minutos. Mas foi o Rubro-Negro que balançou as redes. João Paulo, aos 15 minutos, interceptou saída de bola do goleiro Matheus Teixeira e bateu colocado para virar o jogo. O Atlético voltou a assustar aos 24 minutos, em chute de Janderson para fora. No lance seguinte, o Tricolor respondeu com cabeçada de Rodriguinho que parou nas mãos do goleiro do time goiano. Nos acréscimos, aos 49, Matheus Bahia chutou de fora da área e Fernando Miguel fez grande defesa para confirmar o triunfo do Dragão.

foto: facebook/atletico