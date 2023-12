Fomento ao Biogás e Biometano no Espírito Santo em debate nesta sexta-feira (08)

Nesta sexta-feira (08), acontece o evento “Fomento ao Biogás e Biometano no Espírito Santo”, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), no plenário da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória. O encontro contou com a participação de representantes de empresas do setor e instituições financeiras para discutir a importância do biogás e do biometano para a transição energética e a promoção do desenvolvimento sustentável.

O evento teve como objetivo unir empresas, entidades públicas e instituições financeiras para a formulação de políticas públicas e condições para impulsionar os setores de biogás e biometano no Estado. Observando o cenário econômico capixaba, a Seama identificou o potencial do Espírito Santo e viu a necessidade de discutir formas de criar infraestrutura para viabilizar a atração de cadeias produtivas e oportunidades de investimentos.

Cada vez mais comprometido com a agenda ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governamental), o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) participa do evento apresentando as possibilidades de crédito para as empresas interessadas em investir em eficiência energética e na redução da emissão de gases. A diretora Operacional Gabriela Vichi e a assessora técnica Vanessa Avanci apresentam oportunidades de investimentos no setor de resíduos, com potencial para geração de biogás e biometano, no painel “Fomento e financiamento ao Biogás”. Empresários de diversos segmentos produtivos podem contar com o apoio do banco para reafirmar seu compromisso com a agenda ambiental.

A demanda pelo biometano e o biogás caminham junto à transição energética que o mundo inteiro busca se adequar para auxiliar na redução de gases do efeito estufa, porque são produzidos a partir de elementos orgânicos como restos de animais e plantas (biomassa). Dessa forma, transformam itens passivos como a palha da cana-de-açúcar em energia, contribuindo com a descarbonização da matriz energética e a responsabilidade ambiental em diversos setores da cadeia produtiva.

Serviço:

Fomento ao Biogás e Biometano no ES

Data: 08/12 (sexta-feira)

Horário: 9h

Local: Plenário da Findes

Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 2053 – Santa Lucia, Vitória – ES, 29056-913

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/credito

[email protected]

Informações à Imprensa:

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 99774-4428 / (27) 3331-4424

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES