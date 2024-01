Foto: Reprodução Foliculite: saiba como evitar e tratar o problema no verão

No verão, a foliculite pode se tornar um problema incômodo para muitas pessoas, prejudicando a saúde da pele e causando desconforto. Nessa matéria, exploraremos maneiras eficazes de evitar e tratar a foliculite durante a estação mais quente do ano. Desde cuidados simples na rotina diária até opções de tratamento mais específicas, descubra como manter a pele saudável e prevenir as irritações associadas à foliculite durante o verão.

O que é a Foliculite?

A foliculite refere-se à inflamação dos folículos pilosos, estruturas onde os pelos crescem na pele. Essa condição pode ocorrer em qualquer área do corpo que tenha pelos, sendo mais comum em regiões como o rosto, couro cabeludo, axilas, coxas, nádegas e virilha.

Enquanto casos leves podem ser tratados com cuidados básicos de higiene, quadros mais graves podem resultar na perda permanente de pelos e cicatrizes duradouras. Embora qualquer pessoa possa vivenciar episódios de foliculite, indivíduos com pele mais escura, asiáticos, obesos ou com sistema imunológico comprometido têm maior propensão a desenvolver essa condição.

Quais são as causas da Foliculite?

A foliculite é primariamente causada pela infecção por Staphylococcus aureus , uma bactéria comum na pele humana. No entanto, outras bactérias, vírus e fungos também podem contribuir para o desenvolvimento das características lesões cutâneas associadas a esse distúrbio.

Fatores como o uso de lâminas de barbear, roupas apertadas ou que retêm umidade, escoriações, feridas cirúrgicas, picadas de insetos, condições como acne e dermatite, além do uso constante de cremes esteroides e antibióticos tópicos, podem comprometer a saúde dos folículos pilosos.

Quais são os sintomas?

A foliculite, uma inflamação dos folículos pilosos, pode ser superficial ou profunda, cada uma com características distintas. Na foliculite superficial, ocorre inflamação na parte superior do folículo, resultando em pústulas avermelhadas, coceira e presença de pelos no centro. Já a foliculite profunda afeta todo o folículo, causando lesões mais graves, como nódulos endurecidos com pus, coceira intensa, dor e inchaço.

Foliculite Superficial:

Foliculite Estafilocócica: Causada pelo Staphylococcus aureus, resulta em nódulos vermelhos ao redor dos folículos, coceira e dor. Foliculite por Pseudomonas: Transmitida por bactérias presentes em ambientes aquáticos mal regulados, apresenta lesões cheias de pus que coçam, conhecida como foliculite da banheira. Pseudofoliculite da Barba: Inflamação por pelos encravados, mais comum em homens negros adultos. Foliculite Pitirospórica: Infecção fúngica que gera lesões papulopústulas em áreas úmidas do corpo.

Foliculite Profunda:

Foliculite ou Sicose da Barba: Afeta a região da barba, causando pápulas, pústulas e crostas, com risco de cicatrizes. Foliculite Gram-negativa: Desenvolve-se em quem faz uso prolongado de antibióticos orais para acne, alterando a flora bacteriana. Furúnculos e Carbúnculos: Abscessos que resultam de infecção profunda, afetando um único folículo (furúnculo) ou grupo de folículos (carbúnculo). Foliculite Eosinofílica: Manifesta-se em pessoas com HIV/aids e baixa imunidade, apresentando lesões semelhantes a espinhas no rosto, com intensa coceira e manchas escuras.

Como tratar a Foliculite?

A foliculite pode ser tratada de acordo com a gravidade das lesões. Medidas caseiras, como compressas mornas e higiene local, são eficazes para casos leves. Antibióticos ou antifúngicos orais são indicados para infecções mais severas.

Corticoides orais reduzem a inflamação, mas devem ser usados com cautela. Abscessos maiores podem requerer intervenção cirúrgica. Em situações persistentes, terapias como fotodinâmica e depilação a laser podem ser recomendadas. O tratamento varia conforme a causa e é adaptado à condição do paciente.

Como prevenir?

Incorporar hábitos simples na rotina diária pode prevenir a foliculite. Lavar as mãos frequentemente, usar sabonetes antissépticos moderadamente, verificar a higiene de banheiras e piscinas, evitar roupas muito justas, trocar roupas de banho molhadas, manter a pele hidratada, cuidados especiais ao fazer a barba e adotar uma dieta equilibrada são medidas eficazes. Estas práticas auxiliam na prevenção da foliculite, proporcionando uma pele mais saudável.

