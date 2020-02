Folia a dois: qual o significado das fantasias de carnaval preferidas por eles

As mulheres podem vestir o que quiserem no carnaval e fora dele e isso não é nenhuma novidade. Mas também não há nada errado se a sua intenção é escolher um look da lista de fantasias de carnaval para agradar o parceiro e esquentar o clima a dois, afinal, você é livre para compor seu visual.

arrow-options Divulgação Mulher Gato já ganhou diversas versões nas telas e está entre as fantasias de carnaval preferida dos homens

Segundo pesquisa feita pelo site Meu Patrocínio, voltado para quem busca um relacionamento sugar , algumas fantasias de carnaval não saem da cabeça dos homens. Veja quais são e o que elas significam para eles:

1. Mulher Gato

Esse clássico dos cinemas e das histórias em quadrinhos lidera do ranking, com 42% dos votos dos homens. “Segundo psicólogos, a fantasia de uma felina traz mistério e sedução, sem julgamento moral daquilo que é certo ou errado, prevalecendo o instinto animal”, diz a pesquisa.

2. Enfermeira

Ter uma mulher vestida de enfermeira é a preferência de 28% dos entrevistados. De acordo com o site, isso significa que o homem quer atenção e receber cuidados.

3. Diadinha

Esse é um clássico da folia e aparece em terceiro lugar no ranking, com 17% dos votos. Para os homens, a fantasia é uma mistura de doçura com um fogo arrasador.

4. Coelhinha

Em quarto lugar, preferida por 8% dos entrevistadas, está o look de coelhinha. “Elas traduzem o vigor, a timidez, a vivacidade e a sexualidade, despertando a vontade de carícias e brincadeiras”, segundo o site.

5. Policial

Para fechar o top 5 das fantasias de carnaval que mais agradam os homens, a vestimenta de policial, com 5% dos votos. Aqui entra também um pouco de fetiche e a vontade ser dominado, como “o desejo de ter que responder a um poder superior e cumprir ordens”.