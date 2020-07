Folha de servidores inativos do Poder Judiciário será gerida pelo IPAJM

Com a transferência, os servidores inativos vão acessar o contracheque diretamente no Portal do Servidor do Estado do Espírito Santo.

​A folha de pagamento de servidores inativos do Poder Judiciário do Espírito Santo (PJES) será gerida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) a partir deste mês de julho.

​A transferência da folha de servidores inativos do PJES ao IPAJM cumpre recomendação do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sendo de fundamental importância para a consolidação da unidade gestora única previdenciária do Estado, conforme estabelecido no artigo 40, § 20 da Constituição Federal, bem como no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

​Entretanto, o processamento da folha de magistrados inativos permanece sendo realizado pelo Poder Judiciário, conforme estabelecido no artigo 77, § 1º, da mesma Lei Complementar, de nº 282/2004.

​A migração é a última etapa do processo de transferência, que teve início com as adequações técnicas necessárias no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Espírito Santo (Siarhes), em conjunto com o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest) e a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

Contracheque

​Com a transferência da gestão da folha de pagamento ao IPAJM, agora os servidores inativos vão acessar o contracheque diretamente no Portal do Servidor do Estado do Espírito Santo.

​Para ter acesso ao contracheque via internet, será necessário entrar no Portal do Servidor www.servidor.es.gov.br, e inserir o número do CPF e senha, conforme a imagem ilustrativa abaixo.

​O passo a passo para acessar o Portal será enviado pelo IPAJM na próxima terça-feira (21/07) para os e-mails dos servidores inativos que estão cadastrados na base de dados do Tribunal de Justiça.

​Caso a mensagem não chegue à entrada da caixa de e-mail (ou nas caixas de spam e de lixo eletrônico) do servidor inativo até o dia 23 de julho, basta entrar em contato com o Instituto preferencialmente pelo e-mail: [email protected] ou pelo número (27) 3636-4193, das 12 às 16h.

Pagamento de benefício

​Os servidores que tiverem conta-corrente terão o pagamento do benefício depositado automaticamente na conta.

​Para os aposentados que têm cartão-salário e portabilidade (transferência para conta em outro banco), a portabilidade também será mantida.

​Já quanto aos servidores inativos que possuem cartão-salário, será gerado um novo cartão vinculado diretamente ao Instituto. Por essa razão, será necessário entrar em contato com uma das agências do Banestes para recebimento do pagamento.

Serviço ​Qualquer divergência no pagamento ou na conta destinada ao crédito, ou, ainda, dúvida quanto a consignações, orientamos entrar em contato com o Instituto por meio do telefone (27) 3636-4193, das 12 às 16h, de segunda a sexta-feira, ou via e-mail [email protected] . ​As Coordenadorias de Pagamento de Pessoal (CPP) e Serviços Psicossociais e de Saúde (CSPS) também estão à disposição para tirar dúvidas dos servidores inativos pelos e-mails [email protected] e [email protected] .

Vitória, 17 de julho de 2020

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Elza Silva | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br