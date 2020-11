Folha de pagamento do Judiciário Estadual será elaborada no Siarhes a partir de janeiro de 2021

A Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes) está com inscrições abertas para o curso “Gestão e Administração do Sistema de Justiça”. A capacitação é voltada para integrantes do Poder Judiciário Estadual e acontece no dia 18 de novembro (quarta-feira), das 8h30 às 11h30, por meio de videoconferência com transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito.

O curso será ministrado pelo juiz federal do TRF4 e professor da Enfam Antônio César Bochenek, com o objetivo de contextualizar o cenário da gestão e administração no sistema de justiça, em especial do Poder Judiciário, a partir de um diagnóstico atual e, em seguida, do reconhecimento, assim como da avaliação, das práticas exitosas na área, notadamente num momento de aceleração dos processos sociais.

Além disso, a formação visa incentivar a criatividade na implantação de boas práticas de gestão judicial, buscando incessantemente a efetividade da prestação jurisdicional, sempre focada na centralidade das pessoas como destinatárias dos serviços de justiça.

Com este propósito, serão abordados os seguintes tópicos: contextualização e histórico da gestão e administração no sistema de justiça; gestão de processos e gestão dos tribunais; o acesso aos direitos e à justiça; relações interinstitucionais; métodos de aceleração dos processos e o impacto na gestão judicial; governança, inovação e tecnologia no Poder Judiciário; experimentalismo e experiências exitosas; orçamento, base de dados e inteligência artificial; regionalização, equalização e otimização dos trabalhos; e novas tecnologias no sistema judicial.

As vagas são limitadas, de acordo com as especificidades da plataforma a ser utilizada. Clique no link a seguir para se inscrever: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy3bJmvsL_U1VFXV_6bfJE3dv16CDlCQnDXZkMMe5Elt57ZA/viewform

