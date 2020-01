Foguetes atingem base usada por tropas americanas no Iraque

A base iraquiana de Ain Al-Asad, que abriga forças americanas e iraquianas no Iraque , foi atingida nesta terça-feira (7) por foguetes , segundo autoridades dos Estados Unidos . Ainda não há informações sobre mortos e feridos, mas a rede de TV estatal do Irã assumiu o ataque .

Veja abaixo o momento em que os mísseis foram lançados.

Segundo a rede, a operação lançou “dezenas” de foguetes e é uma vingança de Teerã , capital iraniana, contra a morte do general Qassem Soleimani, morto na semana passada em um ataque aéreo americano em Bagdá , no Iraque.

De acordo com a secretária de imprensa dos Estados Unidos, Stephanie Grisham, o presidente Donald Trump já foi avisado e ele está acompanhando de perto a situação com o auxílio de sus equipe de segurança nacional.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.

— Stephanie Grisham (@PressSec) January 7, 2020