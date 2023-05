Fogo Simbólico marca início das festividades da Colonização do Solo Espírito-santense

Foi realizada na tarde desta segunda-feira (22), a solenidade de Transposição do Fogo Simbólico, em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória, marcando o início das comemorações das festividades dos 488 anos de Colonização do Solo Espírito-santense.

O grupamento responsável por conduzir a tocha do Palácio Anchieta até a Prainha, em Vila Velha, foi formado por integrantes da Marinha, Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria da Justiça e Desbravadores.

O Fogo Simbólico representa a passagem, por um dia, da capital do Estado para o berço da colonização capixaba. O evento teve início com a apresentação da Banda da Polícia Militar, que executou o Hino Nacional Brasileiro e do Espírito Santo.

Na sequência a tocha foi acessa pelo governador do Estado, José Renato Casagrande, e entregue ao grupamento que fez o percurso pelo Centro de Vitória, Segunda Ponte, passando pela Rodovia Carlos Lindenberg, com destino à Prainha.

A solenidade também contou com a participação do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; do secretário-chefe da Casa Militar, coronel Jocarly Martins de Aguiar Junior; do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, além de outras autoridades civis e militares.

