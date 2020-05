Fogo destrói veículos em acidente na ES 130, rodovia que liga Boa Esperança a Nova Venécia

Outras três pessoas também ficaram gravemente feridas; batida aconteceu entre os distritos de Jacupemba e Guaraná na manhã deste domingo (31)

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito que aconteceu na manhã deste domingo (31), na BR 101, em Aracruz. Além delas, outras três ficaram gravemente feridas. A batida envolveu um carro de passeio e uma carreta, na altura do Km 183, entre os distritos de Jacupemba e Guaraná.

O trecho no sentido Norte está parcialmente interditado para o atendimento às vítimas e para o trabalho da perícia da Polícia Civil, que já foi acionada. Todas as informações foram divulgadas nas redes sociais pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Concessionária que administra a rodovia no Espírito Santo, a Eco101 informou que a colisão aconteceu às 10h10 e que os três feridos foram encaminhados para o Hospital Geral de Linhares, cidade vizinha localizada também no Norte do Estado. Outros detalhes sobre as vítimas não foram passados.

(*G1 e fotos/ Nova Onda FM)