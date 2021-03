Fofoquito retorna ao “Fofocalizando” e sela a paz entre Lucas e Karol Conká

Instagram/Reprodução Everton Di Souza grava com Lucas Penteado para o ‘Fofocalizando’

Everton Di Souza, o Fofoquito, recorreu a um versículo bíblico presente no livro de Ageu para falar da sua retomada ao posto de repórter do “Fofocalizando”, após ter sido desligado do SBT por causa de uma reestruturação orçamentária, em outubro de 2019. “A glória desta última casa será maior do que a da primeira” e “Deus abençoe a todos pelas mensagens. Estou muito feliz, pode ter certeza de que virão muitas novidades”, manifestou-se por meio do Instagram.

Além disso, ele pegou carona na briga entre Karol Conká e Lucas Penteado, que dominou a semana de estreia do reality show da Globo, e “promoveu” o reencontro entre os brothers. Assim, vestido como a dona do hit “Tombei”, bateu um papo exclusivo com o ex-ator de “Malhação” em São Paulo. Ana Paula Renault, uma das apresentadoras do vespertino, não economizou elogios: “Arrasou, seu maravilhoso! Que bom ter você de volta! Sucesso”.

1, 2, 3… Gravando!

Amaury Simões Wanessa Camargo e Rafael Teixeira, CEO e fundador da Clínica da Cidade

“Amor à vida.” Esse é o lema da nova campanha da Clínica da Cidade, pioneira em medicina acessível, que tem como embaixadora a cantora Wanessa Camargo. “Quem me conhece sabe muito bem o valor que dou aos cuidados com a minha saúde e de todos aqueles que amo. Por isso, fiquei muito honrada com o convite e abracei de coração esse projeto. Afinal, quem não ficaria feliz em estar junto de uma empresa que cresce dia após dia? E o mais incrível: cumprindo o seu papel na sociedade, que é o de democratizar a saúde no Brasil?”, destacou a artista, enquanto posava para foto ao lado de Rafael Teixeira, CEO e cofundador da rede.

Parceria de sucesso

Divulgação Matheus Dantas e Zécarlos Machado

Matheus Dantas confidenciou que não vê a hora de entrar no ar como Hazô em “Gênesis”. Caberá a ele interpretar o filho caçula de Naor, papel de Jorge Pontual, e Milca, de Tatyane Goulart, na quinta fase da produção bíblica da RecordTV. “‘Gênesis’ está linda! Uma novela para toda família mesmo”, disse o ator mirim, antes de render homenagem ao veterano Zécarlos Machado, o profeta Abraão: “Obrigado por toda troca em cena”. Vale ressaltar que nos bastidores as crianças são unânimes em dizer que Zécarlos é de uma generosidade e simpatia ímpares. “O cuidado dele dentro e fora do estúdio é algo incrível de se ver”, reforçou uma fonte à coluna Marcelo Bandeira, hospedada no iG Gente.

Você viu?

Dia de celebração

Divulgação Michelly Pettri posa ao lado da família

A jornalista Michelly Pettri, intérprete da personagem Bandida, que fez sucesso no começo dos anos 2000 em programas da Band — como os que eram comandados por Gilberto Barros —, “quarentou” na quarentena. Mais do que isso: foi surpreendida pelo marido, o empresário Flávio Pioker, com uma lancha poderosíssima avaliada em R$ 500 mil.

Pensa que acabou? Não! A loira ainda fechou o Spa Princess House para festejar os cinco anos da caçula Catherinne e, como fez questão de frisar, “com pouquíssimas pessoas, respeitando os protocolos de segurança”. Agora, está às voltas com a comemoração de doze anos do primogênito Arthur, no próximo dia 1º. Segundo nos contou, ele decidiu reunir os cinco melhores amigos na casa de campo da família, no interior paulista.

Momento ímpar

Oseias Barbosa Marcelo Menezes

Marcelo Menezes será visto em breve como Payam na fase Sodoma e Gomorra, da novela “Gênesis”, da RecordTV. Além disso, assumiu o posto de protagonista do longa-metragem “Fora de Cena”, que tem direção de João Kowalski, previsão de estreia para o segundo semestre de 2021 e nomes como Hugo Bonemer, Douglas Silva e Naruna Costa no elenco.

Sem dar muito spoiler, ele adiantou que o seu personagem é “um ator frustrado, que carrega uma carga pessimista em relação à carreira e vai se virando para conseguir o sustento através da sua arte” e “passa pelas mais diversas situações, que acredito que muitos atores que estão na batalha atravessam para conseguir trabalhar”. Por fim, fez esta colocação: “Acho que o público vai rir e se emocionar com a história dele”.