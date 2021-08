Reprodução: Alto Astral Fofo ou polêmico? Veja como utilizar o sapato que não sai dos pés das famosas

Sabe aquela bota peludinha que fez muito sucesso e burburinho em meados de 2010? Então, esses calçados da marca australiana UGG fizeram a cabeça (e os pés) de todas as meninas que estavam por dentro das tendências na época. Contudo, como moda e polêmica são a cara da marca, obviamente a UGG não parou nos calçados mais fechados!

Assim, a marca lançou as fofas e contestáveis sandálias Fluff Yeah , que não saem do radar das celebridades – e ainda lembram um pouquinho as icônicas botas que estiveram nos holofotes há alguns anos.

Logo, umas das modelos mais famosas do mundo da moda atualmente, Gigi Hadid, não deixou os calçados cheios de pelinhos passarem em vão. A diva acabou combinando os sapatos divertidos com uma produção mais elegante, apostando em um conjunto de blazer pink:

Reprodução / Instagram @gigihadid

E verdade seja dita: mesmo com muitas pessoas torcendo o nariz para a nova moda, a própria Gigi provou que é possível, sim, ficar bastante estilosa usando o sapato! Sendo assim, que tal conferir algumas opções de looks com as sandálias Fluff Yeah para te inspirar e ajudar a criar combinações mais divertidas e ousadas? Veja mais:

Vestido + T-shirt

Reprodução / Instagram @stelamaxwell

Comprou aquele vestido de seda que estava bombando nas redes sociais, mas nunca teve a oportunidade de usá-lo? Faça como a modelo Stela Maxwell e deixe o outfit mais divertido e casual colocando uma camiseta por baixo e apostando na sandália fofa. E não se esqueça de investir nos acessórios!

Moletom, pra que te quero?

Reprodução / Instagram @thequincat

Para quem ainda não superou os looks do home office, uma boa pedida é combinar o sapato polêmico com peças mais confortáveis, como o clássico conjunto de moletom. Afinal, quem não ama um bom conjuntinho aconchegante e monótono?

Vale ainda colocar um casaco bem quente por cima da produção, como a cantora estadunidense Quin.

Comprimento mini!

Você viu?

Reprodução / Instagram @mallorietam

Não é só porque o sapato é todo peludo que você precisa usá-lo apenas no frio! É possível combinar ele com meias e com as famosas saias plissadas que voltaram com tudo no mundo fashion.

Se você está procurando uma produção trendy , coloque um colete e você estará preparada para postar fotos ‘instagramáveis’.

Quanto mais cor, melhor!

Reprodução / Instagram @thisisjessicatorres

Para quem quer sair dos looks casuais, optar pelos calçados fofos pode ser uma boa alternativa. Bolsas peludas também podem fazer parte do seu outfit e combinam muito bem com óculos ‘diferentões’ e peças avant basic.

Formal, sim. Ousada, sempre!

Reprodução / Instagram @ugg

Modelo plataforma e look de escritório também pode! Os sapatos estilo chuncky estão ganhando muito espaço no mundo do street style ultimamente, então nada melhor do que apostar em looks mais elegantes e clássicos na hora de combinar com os calçados polêmicos em sua versão mais alta.

All white

Reprodução / Instagram @riccipamintuan

Se estiver sem criatividade para combinar cores, se jogue nas peças brancas e dê um ‘tchan’ no look ao colocar nos pés as sandálias fofas de cores mais chamativas, como fez a blogueira canadense Ricci Paminutan.