Foco na alfabetização é tema de palestra nesta segunda-feira (30)

A Secretaria da Educação (Sedu), por meio do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes), realizou, nesta segunda-feira (30), a palestra “As bases e os pilares de uma efetiva cooperação com os municípios com foco na alfabetização das crianças”. Participaram da reunião o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo; o representante da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fernando Abrucio; e os servidores da Sedu Central e das Superintendências Regionais de Educação (SRE).

Vitor de Angelo abriu a reunião agradecendo o empenho da Subsecretaria da Educação Básica e Profissional (Seeb) e da Gerência de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Geief) da Sedu pelo trabalho que vem sendo realizado com o regime de colaboração entre o Estado e os municípios do Espírito Santo. “Estamos enfrentado um grande desafio nesse momento de pandemia, sobretudo, na Educação. Mas, ressalto que temos feito um grande trabalho, e a expectativa é avançar ainda mais nos próximos anos”, disse o secretário.

O Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes) é uma iniciativa do Governo do Estado, com o objetivo de fortalecer a aprendizagem das crianças desde a educação infantil até as séries finais do Ensino Fundamental, desenvolvida a partir do estabelecimento de um regime de colaboração entre o Estado e as redes municipais de ensino.

