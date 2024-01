FreePik Foco: como manter o ritmo de treinos nas férias?

Manter a rotina de treinos durante as férias é um desafio para muitas pessoas. Além de contribuir com a manutenção da saúde, a prática regular de atividade física também é importante para manter o condicionamento físico.

“Sabemos que pode ser muito difícil vencer a preguiça durante as férias para se dedicar a uma atividade física. Mas é importante lembrar que, quanto mais tempo de inatividade, mais cansativo será o retorno ao mesmo ritmo de antes”, afirma Pedro Coelho, profissional de Educação Física da TotalPass, uma das principais soluções de saúde integrada do Brasil, no âmbito corporativo.

“Além disso, longas pausas nos treinamentos podem acarretar em prejuízos no caso de ganho de massa e força muscular, no processo de eliminação de gordura e também impactam no condicionamento físico”, complementa.

Para contribuir com uma rotina ativa durante as férias, o especialista listou dicas para quem deseja manter o treino nesses dias. Confira:

Organização

Identificar o melhor horário que se encaixe na programação diária das férias é necessário para conseguir manter a disciplina com os exercícios. “Seja durante uma viagem ou até mesmo em casa, para garantir o treino é preciso de organização. Escolher o horário mais adequado dentro da programação do dia vai contribuir para que o exercício não fique de lado”, destaca.

Estipular metas

Objetivos e metas precisam estar bem definidos para que a agenda de treinos seja cumprida corretamente. “Definir quantas vezes deseja treinar na semana é o primeiro passo para estabelecer uma rotina. Um treino de 20 a 30 minutos, realizado três vezes por semana, é suficiente para manter o corpo ativo e contribuir com o condicionamento físico”, afirma o especialista.

União entre diversão e saúde

O descanso é fundamental para a saúde mental e para recarregar as energias para o retorno à rotina de trabalho. “Apesar da importância em manter a disciplina para uma rotina de treinos, se exercitar deve ser uma atividade prazerosa. As férias são uma excelente oportunidade para experimentar novas modalidades, sejam esportes indoor ou ao ar livre, o momento é ideal para unir diversão à saúde. Vale reforçar a importância de procurar um profissional de educação física para a orientação correta de novas atividades”, completa Coelho.

Atividade física em qualquer lugar

Fonte: Mulher