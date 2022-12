FMI desembolsa mais US$ 6 bilhões para ajudar Argentina

Lorena Amaro Argentina

O Comitê executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou na noite da última quinta-feira (22) um novo desembolso de US$ 6 bilhões para ajudar a Argentina.

A informação foi divulgada em reunião em Washington após a conclusão da terceira revisão do acordo do contrato do Extended Fund Facilities (EFF) de US$45 bilhões.

Em nota, o FMI divulgou que “as políticas macroeconômicas mais rigorosas iniciadas pelo governo argentino desde julho estão começando a dar frutos”.

“A inflação está diminuindo, a balança comercial está melhorando e a cobertura das reservas está gradualmente ser tornando mais reforçada”, acrescenta o documento.

O comitê executivo, liderado por Kristalina Georgieva, “acredita que, na sequência de uma gestão macroeconômica prudente por parte da nova equipe econômica, todos os critérios definido pelo programa foram satisfatórios”.

O acordo EFF foi aprovado em março de 2022 para refinanciar totalmente o crédito Stand By de US$ 45 bilhões concedido em 2018 ao governo do ex-presidente Mauricio Macri, que entrou em default no ano seguinte.

De fato, os desembolsos concedidos pelo fundo servem essencialmente para pagar as parcelas do crédito, permitindo que a Argentina, entretanto, coloque suas finanças públicas e sua macroeconomia em ordem e, a partir de 2026, enfrente o pagamento da dívida.

Com a nova parcela, o montante desembolsado para o país sul-americano desde a assinatura do programa de ajuda, em março, é elevado para US$ 23,5 bilhões.

