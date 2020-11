Flybondi revela como será o reinício de suas operações a partir de Ezeiza

Luis Neves Conheça o avião da Embraer que ajuda no combate aos incêndios nas florestas brasileiras

Nos últimos meses, os principais jornais do país vem mostrando inúmeros incêndios em nossas florestas. Para combatê-los, empresas aeroagrícolas trabalham em parceria com órgãos como o Ibama e secretarias estaduais de meio ambiente para proteção das reservas ambientais.

No estado de São Paulo, por exemplo, a própria Secretaria de Segurança Pública contrata empresas de aviação agrícola para treinarem com os bombeiros e ficarem de sobreaviso para incêndios em reservas ambientais ou plantações. Em 2019, empresas aeroagrícolas voaram pelo menos 350 horas contra incêndios em todo país, e mais de 1,8 mil lançamentos de água contra as chamas.

Atualmente o Brasil tem a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo, com cerca de 2,3 mil aeronaves. Desde 1969 o combate a incêndios florestais ou em vegetação é legalmente uma das prerrogativas da aviação agrícola por aqui. Entre as aeronaves utilizadas neste nicho, o modelo Ipanema desenvolvido pela Embraer está entre os aviões mais versáteis, com manutenção simples e por ser o único do mundo, vendido em série, que aceita biocombustível.

Nesta semana a Embraer apresentou o primeiro protótipo com tecnologia de propulsão 100% elétrica. O projeto anunciado pelo fabricante é fruto de um acordo de cooperação científica e tecnológica com a multinacional brasileira Weg, que está desenvolvendo o motor e o inversor do avião. O protótipo do modelo Ipanema 203 utilizado como plataforma de testes, já está em desenvolvimento e tem o primeiro voo previsto para 2021.

O Ipanema que tem sua montagem final na fábrica da Embraer em Botucatu no interior paulista. Presente na aviação agrícola há 48 anos o Ipanema é um grande sucesso de vendas, e apostando neste sucesso, fomos conhecer de perto os motivos que levaram esta conquista.

O mais recente modelo produzido, é o Ipanema 203 que por ano são produzidos entre 15 e 20 aeronaves do modelo. O seu antecessor, Ipanema 202 pode ser produzido, mas somente sob encomenda.

No comparativo entre os modelos 202 e 203, o último ganhou dois metros a mais de envergadura, cobrindo uma área de 18 m², e um tanque com capacidade 16% maior em volume. A nova envergadura da asa permite que a aeronave pulverize uma área 20% maior.

Os winglets instalados no modelo 203, proporcionam uma aerodinâmica que diminui a área lateral da aeronave e traz benefícios como: aumento do controle de aplicação, menor arrasto e melhor eficiência da pulverização. No cockpit foram colocados: ar-condicionado, cinto de segurança com air bag e além de uma cabine mais alta que o modelo anterior.

Outra característica do Ipanema 203 está na hélice de 86 polegadas da fabricante Hartzell, instalada no motor Lycoming. O conjunto apresentou o melhor desempenho, com aumento da tração estática, possibilitando operação em pistas menores. As alavancas de comando e os pedais também foram modificados, com ângulos mais suaves que permitem controles ainda mais precisos.

O Ipanema é líder de vendas com 60% do mercado brasileiro. No total, conta com 1.440 unidades entregues ao longo de sua história, sendo um dos principais protagonistas no combate ao incêndio e na agricultura do nosso país.

