Fluminense vira jogo eletrizante contra Ulsan HD e assume liderança do Grupo no Mundial de Clubes

Em uma partida de reviravoltas e muita emoção, o Fluminense superou o Ulsan HD, da Coreia do Sul, por 4 a 2, neste sábado, em Nova Jersey. O resultado, conquistado de forma sofrida, coloca os tricolores na liderança isolada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes, com quatro pontos, à frente do Borussia Dortmund pelo saldo de gols (2 a 0). Já o Ulsan HD, ainda sem pontos, está eliminado da competição.

O time carioca abriu o placar no primeiro tempo, mas viu a equipe coreana virar o jogo antes do intervalo, pegando a torcida de surpresa. Contudo, o segundo tempo foi de domínio tricolor, com a virada confirmada por uma sequência de gols.

O jogo

O Fluminense começou o confronto pressionando o Ulsan HD, com Ganso tendo duas boas chances defendidas pelo goleiro Jo. A insistência tricolor foi recompensada aos 26 minutos, quando Arias cobrou uma falta com maestria, no ângulo, sem chances para o arqueiro coreano, abrindo o marcador.

Após o gol, o Fluminense manteve o ímpeto ofensivo, com Fuentes e Hércules assustando a meta adversária. No entanto, em sua primeira chegada com perigo, o Ulsan HD empatou aos 36 minutos, com Lee Jin-Hyun aproveitando um cruzamento rasteiro. O gol animou os coreanos, que viraram o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com Um Wang-Sang marcando de peixinho, levando a vantagem para o vestiário.

Virada e domínio tricolor no segundo tempo

O segundo tempo começou com o Ulsan HD quase ampliando, em uma jogada de Um Wang-Sang que passou muito perto do gol. O susto despertou o Fluminense, que intensificou sua busca pela virada. A pressão surtiu efeito aos 20 minutos, quando Nonato aproveitou um rebote da zaga coreana e finalizou no canto, empatando o confronto.

A equipe carioca manteve a postura ofensiva, e de tanto insistir, a virada veio aos 37 minutos. Após um bate-rebate na área, a bola sobrou para Freytes, que mandou para o fundo das redes. Nos minutos finais, com o Ulsan HD se lançando ao ataque em busca do empate, o Fluminense soube aproveitar os espaços e, nos acréscimos, Keno selou o triunfo com o quarto gol, garantindo a importante vitória em Nova Jersey.

Com o resultado, o Fluminense definirá a liderança do Grupo F na próxima rodada, quando enfrentará o Mamelodi Sundowns-AFS, em Miami. O Ulsan HD, por sua vez, já eliminado, cumprirá tabela contra o Borussia Dortmund-ALE em Cincinnati.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 4 X 2 ULSAN HD-COR

Local: Estádio MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos)

Data: 21/06/2025

Horário: 19h(de Brasília)

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra)

Cartões amarelos: Keno (Fluminense)

GOLS: Arias, aos 26′ do 1º T; Nonato, aos 20′ do 2º T; Freytes, aos 37′ do 2º T; Keno, aos 46′ do 2º T (FLUMINENSE) ; Lee Jin-Hyun, aos 36′ do 1º T; Um Wang-Sang, aos 46′ do 1º T (ULSAN HD)

FLUMINENSE: Fábio, Guga (Samuel Xavier), Juan Freytes, Thiago Silva e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato), Ganso (Everaldo) e Jhon Arias; Kevin Serna (Keno) e Germán Cano (Bernal). Técnico: Renato Gaúcho

ULSAN-HD: Hyeon-woo Jo, Kang Sang-Woo (Choi Seok-Hyeon), Young-Gwon Kim, Trojak e Lee Jae-Ik (Lee Chung-Yong); Bojanic (Jung Woo-Young), Um Wang-Sang (Lacava), Lee Jin-Hyun, Seung-Beom Ko (Heo Yool); Ludwigson e Erick Farias. Técnico: Pan-Gon Kim

