Fluminense vence, sobe uma posição e cola no G-6

Veeeeeence o Fluminense! Empurrado pelo apoio da torcida, que fez uma lista festa no retorno do time ao Maracanã, o Tricolor conquistou uma importante vitória na caminhada rumo à próxima edição da Libertadores. Com gols de Luiz Henrique e Fred, o Time de Guerreiros derrotou o América-MG por 2 a 0, na tarde deste domingo (21/11), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 48 pontos e subiu uma posição na tabela de classificação da competição. Agora no sétimo lugar, o Tricolor está a apenas dois pontos do G-6. E se a torcida foi combustível fundamental na vitória deste domingo, ela poderá fazer a diferença novamente na próxima quarta-feira (24/11), quando o Flu terá pela frente mais um confronto direto pela vaga na Libertadores. O adversário da vez será o Internacional, às 21h30, de novo no Maracanã.

Primeiro tempo

O Fluminense começou a partida a todo vapor e quase abriu o placar logo no primeiro minuto, quando Samuel Xavier enfiou linda bola para Caio Paulista, que ganhou da marcação na velocidade e chutou cruzado rente à trave direita do goleiro. O Tricolor seguiu em cima, imprimindo volume de jogo e buscando espaço para as finalizações. Aos 15 minutos, Marlon arriscou direto em falta da intermediária e a bola saiu por cima do gol. No minuto seguinte foi a vez de Martinelli chutar de fora da área, mas o volante não conseguiu pegar em cheio e a bola saiu à direita do gol.

O time seguiu em cima e teve nova boa chance aos 24. Após linda trama com passes de primeira, Yago recebeu na entrada da área e bateu colocado, obrigando o goleiro a fazer boa defesa. Aos 38 foi David Braz quem cobrou falta de longe, fazendo o goleiro trabalhar novamente. No lance seguinte, Marlon cruzou na medida para Fred, que cabeceou por cima do travessão. De tanto pressionar, o Time de Guerreiros conseguiu abrir o placar aos 44 minutos. Marlon cobrou falta na área, Nino escorou para o meio e Luiz Henrique só teve o trabalho de rolar para o fundo das redes e levar a torcida ao delírio no Maracanã.

Segundo tempo

O Fluminense voltou do intervalo com a mesma intensidade, em busca do segundo gol, que quase saiu logo aos 3 minutos após uma linda jogada de pura habilidade de Luiz Henrique. O Moleque de Xerém recebeu dentro da área, se livrou de quatro marcadores e chutou firme rasteiro, mas o goleiro salvou o adversário. Aos 24, Yago Felipe fez bela jogada e rolou para Jhon Arias, que foi à linha de fundo e cruzou para o meio buscando Fred, mas o goleiro conseguiu interceptar.

Aos 27, Martinelli arrancou com muita força e velocidade pela direita e rolou para trás, a bola chegou em Caio Paulista, que bateu com perigo para fora. Aos 36, Cazares fez um belíssimo lançamento para Arias, que foi derrubado na área e sofreu pênalti. Fred cobrou com muita categoria e ampliou o placar, podendo voltar a ouvir, enfim, o grito de “O Fred vai te pegar”, que ecoou pelas arquibancadas do Maracanã.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – 34ª rodada

21/11/2021, 17h – Maracanã

Fluminense (2)

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino (Luccas Claro), David Braz e Marlon; André, Martinelli (Nonato) e Yago Felipe; Caio Paulista (Cazares), Luiz Henrique (Jhon Arias) e Fred (Bobadilla). Técnico: Marcão

América-MG (0)

Matheus Cavichioli, Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon (Alan Ruschel); Lucas Kal (Yan Sasse), Juninho e Alê (Marcelo Toscano); Ademir, Zárate (Fabrício Daniel) e Felipe Azevedo (Carlos Alberto). Técnico: Marquinhos Santos

Gols: Luiz Henrique (44′ 1T) e Fred (38′ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: André, Yago Felipe (FLU); Alê, Juninho (AMG)

Arbitragem: Heber Roberto Lopes (SC), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)



Fotos: Lucas Merçon/FFC

foto: https://www.fluminense.com.br/noticia/com-show-da-torcida-no-maracana-fluminense-vence-sobe-uma-posicao-e-cola-no-g-6