Fluminense vence o Sport de virada com dois gols de Lucca fora de casa

Vence o Fluminense! E de virada! Mesmo com um time muito modificado em função da partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño, o Tricolor foi até a Ilha do Retiro e derrotou o Sport por 2 a 1, neste sábado (10/07), pela 11ª rodada do Brasileirão. Os dois gols foram marcados por Lucca, com assistências de Danilo Barcelos. André, cobrando pênalti, fez para o time pernambucano. Com o resultado, o Fluminense chegou aos 17 pontos e encostou no G-6 do campeonato.

Agora, o Tricolor volta suas atenções para a Libertadores. Na terça-feira (13/07), às 19h15 (horário de Brasília), a equipe do técnico Roger Machado vai até o Paraguai enfrentar o Cerro Porteño, no estádio La Olla. Pelo Brasileirão, o próximo desafio do Time de Guerreiros é contra o Grêmio, no sábado que vem (17/07), às 21h, em seu retorno ao Maracanã, pela 12ª rodada.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense começou a partida a mil por hora, criando duas grandes oportunidades de gol. Aos 4 minutos, Nene recebeu pelo lado esquerdo da área e bateu firme, para boa defesa do goleiro adversário. Dois minutos depois, Nene agora atacou de garçom e cruzou na medida para Luiz Henrique, que cabeceou bem e obrigou Mailson a operar um milagre. Aos 16, Ganso recebeu, ajeitou e finalizou para fora. Aos 25, o camisa 10 roubou a bola e rolou para Cazares, que arriscou do meio-campo, mas o goleiro fez a defesa. O Tricolor teve mais uma chance aos 35, quando Luiz Henrique recebeu na esquerda, cortou para dentro e finalizou para mais uma defesa de Mailson. Apesar de melhor no jogo, o Flu saiu atrás no placar após André converter cobrança de pênalti aos 40 minutos.

SEGUNDO TEMPO

Aos 12 minutos, Wellington surgiu na entrada da área e arriscou o chute colocado, mas a bola saiu por cima do gol. O empate quase saiu aos 19. Danilo Barcelos desceu pelo lado esquerdo, cruzou na medida para Lucca, que cabeceou e obrigou Mailson a trabalhar novamente. A tabelinha se repetiu dois minutos depois, e dessa vez o gol saiu. Danilo cruzou, dessa vez rasteiro, e Lucca completou para o fundo das redes. Aos 25, Matheus Martins recebeu pela direita, cortou para dentro e chutou colocado, mas o goleiro espalmou. Mas a noite era mesmo de Danilo e Lucca. O lateral cobrou escanteio na cabeça do atacante, que virou a partida. Aos 31 quase saiu o terceiro: Martinelli entrou na área e chutou firme, mas parou no goleiro. Aos 41, após boa jogada de Calegari, Gustavo Apis finalizou com perigo

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – 11ª rodada

10/07/2021, 19h – Ilha do Retiro

Sport (1)

Maílson; Ricardinho (Maxwell), Rafael Thyere, Sabino e Júnior Tavares; Marcão, José Welison (Gustavo Oliveira) e Thiago Neves (Thiago Lopes); Everaldo (Paulinho Moccelin), Tréllez (Mikael) e André. Técnico: Umberto Louzer

Fluminense (2)

Muriel; Calegari, Manoel, David Braz e Danilo Barcelos; Wellington (Yago Felipe), Martinelli, Cazares (Matheus Martins) e Nene (Lucca); Luiz Henrique (João Neto) e Paulo Henrique Ganso (Gustavo Apis). Técnico: Roger Machado



Gols: André (40’ – 1T) (SPO); Lucca (21′ e 27’- 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Marcão, Thiago Lopes (SPO); Wellington, Muriel, Matheus Martins (FLU)

Arbitragem: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI), auxiliado por Rogério de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI).

Foto: Mailson Santana/FFC

Texto: Comunicação/FFC