Fluminense vence o Cuiabá no Maracanã pelo Brasileirão

O Fluminense venceu o Cuiabá por 2 a 0 no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Nino e Ganso, a equipe foi efetiva nas boas chances que teve ao longo da partida deste sábado (13/05). Com a vitória, o Tricolor soma 13 pontos e ocupa a terceira colocação na competição.

Sob comando do técnico Fernando Diniz, o Tricolor volta a campo na terça-feira (16/05) para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto, diante do Flamengo, ocorre às 18h30, no Maracanã.

PRIMEIRO TEMPO

Ocupando o campo de ataque desde o apito inicial, o Fluminense abriu o placar logo aos 5 minutos. Marcelo cruzou para Ganso na área, que ajeitou de primeira para Nino estufar a rede com um chutaço. Ao longo dos minutos seguintes, com a equipe adversária bem postada, a partida ficou equilibrada e sem grandes chances para o Tricolor.

Aos 32 minutos, após cobrança de falta de Marcelo, Nino desviou para fora. Na reta final do primeiro tempo, o lateral voltou a aparecer com bom cruzamento para Cano bater de primeira pela linha de fundo.

SEGUNDO TEMPO

O Fluminense ampliou o placar aos 10 minutos da segunda etapa, com Ganso. Após erro de saída de bola do adversário, Marcelo ficou com a posse e tocou para Cano na entrada da área. O argentino achou Lima, que viu a ultrapassagem de Ganso e rolou para o camisa 10, de primeira, marcar o segundo do jogo. Aos 14, após receber de Guga, Cano tentou o chute colocado, mas a bola subiu demais.

Com a posse de bola, a equipe administrou o resultado até a fase final do jogo e teve a última grande chance aos 40 minutos. John Kennedy recebeu bom lançamento, invadiu a área e bateu de canhota para fora.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – 6ª rodada

13/05/2023, 18h30 – Maracanã

Fluminense (2)

Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo (Manoel) e Marcelo (David Braz); Thiago Santos (Giovanni), Lima e P.H. Ganso (Gabriel Pirani); Jhon Arias, John Kennedy (Lelê) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Cuiabá (0)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Mateusinho; Fernando Sobral (Ceppelini), Raniele e Denilson (Ronald Lopes); Jonathan Cafú (Iury Castilho), Wellington Silva (Quagliata) e Deyverson (Isidro Pitta) Técnico: Luiz Iubel

Gols: Nino (5’ 1T) e Ganso (10’ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Guga, Arias e Giovanni (FLU); Walter, Denilson, Matheus Alexandre e Mateusinho (CUI)

Arbitragem: Edina Alves Batista, auxiliada por Neuza Ines Back e Leila Naiara Moreira da Cruz.

