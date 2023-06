Fluminense vence o Bragantino e volta ao G4 do Brasileirão

Com o apoio de sua torcida no Maracanã, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols deste domingo (04/06), marcados por Ganso e Felipe Melo, recolocaram o Tricolor no G4 da competição.

Sob comando do técnico Fernando Diniz, a equipe volta a campo na quarta-feira (07/06) para a quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O confronto, diante do River Plate, ocorre às 21h30, no Monumental de Núñez. Líder do Grupo D com nove pontos, o Fluminense precisa apenas de um empate para garantir a classificação para as oitavas de final da competição de forma antecipada.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense chegou pela primeira vez com perigo aos 9 minutos. Após receber de Arias, Samuel Xavier invadiu a área, cortou para o meio e viu a finalização explodir na defesa. A equipe seguiu buscando o ataque, com destaque para a procura de Arias por Cano. Mas o primeiro gol da partida, com assistência do colombiano, saiu dos pés de Ganso. Arias arrancou pela lateral e tocou para o camisa 10, centralizado, bater no ângulo aos 26.

Aos 31 minutos, Cano enxergou oportunidade de encobrir o goleiro e arriscou do meio de campo sem grande perigo. Aos 33, Ganso cobrou escanteio para Lima, que parou na trave. No rebote, Felipe Melo empurrou a bola para o fundo da rede e ampliou. Aos 47, Arias ganhou do defensor na corrida até a área e rolou para Cano, que bateu de primeira e obrigou o goleiro a operar um milagre. No último lance de perigo da primeira etapa, foi a vez de Lima avançar e bater próximo ao gol.

SEGUNDO TEMPO

Aos 8 minutos do segundo tempo, Thiago Borbas descontou para o adversário. Sem sentir o golpe, o Tricolor seguiu buscando o ataque com boas movimentações, como em jogada de Martinelli, que passou pelo adversário com um lençol dentro da área e tentou o passe para Cano aos 18, e em arrancada de Nino aos 22, que terminou em cruzamento de Lima para o camisa 14.

Aos 30 minutos, Lelê avançou até a área, cortou para o meio e tentou a batida no contra tempo do goleiro, que conseguiu grande defesa. Aos 33, Samuel Xavier mandou uma bomba de longe por cima do gol.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 1 BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 9ª rodada

04/06/2023, 16h – Maracanã

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino (David Braz), Felipe Melo (Manoel) e Guga; André, Martinelli, Lima (Thiago Santos) e P.H. Ganso (Lelê); Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Léo Realpe, Luan Patrick (Eduardo Santos) e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes) ; Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Jadsom); Helinho (Henry Mosquera), Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Gols: Ganso (26′ 1T), Felipe Melo (33′ 1T) (FLU); Thiago Borbas (8′ 2T) (BGT)

Cartões amarelos: Nino, Ganso, Lima, Felipe Melo e Samuel Xavier (FLU); Luan Patrick, Matheus Fernandes (BGT)

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima, auxiliado por Bruno Boschilia e Karla Renata Cavalcanti de Santana

Fonte: Esportes