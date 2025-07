Fluminense vence o Al-Hilal e vai à semifinal da Copa do Mundo de Clubes

Após o intervalo, a bola entrou. Em batida de escanteio, Nonato e Bernal resolveram acompanhar Kanno e deixaram Koulibaly livre para o cabeceio. A bola caiu nos pés do brasileiro Marcos Leonardo, que teve calma para fazer o domínio na entrada da pequena área e igualar o marcador do confronto, aos seis minutos da etapa final.

O duelo ficou bem mais aberto do que se desenhara no primeiro tempo. Em erro de Renan Lodi, Cano teve excelente oportunidade e falhou na tentativa de driblar o goleiro Bono. Do outro lado, Moteb ficou com sobra na área, em mais um escanteio que criou problemas ao Fluminense, e bateu por cima.