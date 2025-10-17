Fluminense vence Juventude com golaço de Thiago Silva no último minuto no Maracanã

Em uma noite de tirar o fôlego no Maracanã, o Fluminense conquistou uma vitória dramática sobre o Juventude por 1 a 0, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (16 de outubro). O herói da partida foi o zagueiro Thiago Silva, que, em um lance digno de atacante, marcou um golaço de voleio nos acréscimos do segundo tempo, levando a torcida tricolor ao delírio.

A partida foi marcada por um equilíbrio tático e muita disputa, especialmente no meio-campo. O primeiro tempo foi truncado, com poucas chances claras para ambos os lados. As equipes se estudaram, e a primeira finalização perigosa só veio aos 32 minutos, com Luiz Mandaca do Juventude obrigando o goleiro Fábio a fazer uma bela defesa com os pés. O Fluminense, apesar de ter mais posse de bola, encontrava dificuldades para furar a sólida defesa gaúcha.

Na segunda etapa, o cenário mudou. O Fluminense voltou mais incisivo e passou a pressionar o Juventude, que apostava em contra-ataques rápidos. As substituições feitas pelo técnico Fernando Diniz tentaram dar novo fôlego ao ataque tricolor, com as entradas de John Kennedy, Soteldo e Everaldo. Aos 35 minutos, Giovanny, que também entrou no segundo tempo pelo Juventude, assustou a meta de Fábio com uma finalização que beijou a trave.

A tensão aumentava a cada minuto que passava, com o Fluminense tendo 11 finalizações, mas nenhuma no alvo até então, demonstrando a falta de pontaria que persistia. O Juventude, por sua vez, tentava segurar o empate a todo custo, inclusive com o goleiro Jandrei recebendo cartão amarelo por retardar o jogo.

Quando o empate parecia inevitável, o Fluminense partiu para o tudo ou nada nos últimos segundos. Aos 52 minutos, em um momento crucial, Jandrei segurou a bola por mais de oito segundos, cedendo um escanteio ao Fluminense. Na cobrança, a bola ficou viva na área, Riquelme Felipe cruzou, e Thiago Silva, com a maestria de um atacante, emendou um lindo voleio, estufando as redes do Juventude e garantindo a vitória tricolor por 1 a 0.

O gol nos acréscimos selou um resultado importantíssimo para o Fluminense na tabela do Brasileirão, enquanto o Juventude lamentou a oportunidade de somar um ponto fora de casa.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 1 x 0 Juventude

Competição: Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

ARBITRAGEM: Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO) – Assistentes: Thiago Americano Labes (SC) e Fernanda Kruger (MT) – VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

CARTÕES AMARELOS: Freytes e Thiago Silva (Fluminense); Jadson, Luiz Mandaca, Gabriel Taliari (corrigido de “Gabriel Bill” conforme o texto original), Jandrei, Marcos Paulo e Giovanny (Juventude)

GOLS: Thiago Silva aos 53′ 2ºT (Fluminense)

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê (Gabriel Fuentes); Hércules e Martinelli; Canobbio, Lima (John Kennedy) e Kevin Serna; Germán Cano. Técnico: Luis Zubeldía

Juventude: Jandrei, Igor Formiga, Abner, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Jadson e Caique; Rafael Bilú, Gabriel Bill e Luis Mandaca (Sebastião); Gilberto (Nenê). Técnico: Thiago Carpini

Fonte: Esportes