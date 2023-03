Fluminense vence Flamengo de virada e conquista a Taça Guanabara

O Fluminense é o campeão da Taça Guanabara de 2023. Nesta quarta-feira (8), o Tricolor das Laranjeiras visitou o Flamengo precisando vencer para garantir a liderança do Campeonato Carioca e conquistou a vitória de virada no Maracanã. Everton Cebolinha abriu o placar no primero tempo, enquanto Germán Cano e Gabriel Pirani fizeram 2 a 1 para o Flu.

Com o empate, o Fluminense termina a primeira fase do Cariocão na primeira posição com 25 pontos, garantindo o título da Taça Guanabara e a classificação para as semifinais do estadual. O Flamengo fica na vice-liderança com 23 pontos. Os cruzamentos da próxima fase serão conhecidos nesta quinta-feira (9).

Com a torcida a seu favor, o Flamengo abriu o placar do Fla-Flu aos 18 minutos em grande estilo. Everton Cebolinha partiu para cima de Samuel Xavier, invadiu a área, driblou André e finalizou para marcar seu primeiro gol na temporada – um gol importante sobretudo para o jogador, que ganhou chance no time titular, apesar de jogar improvisado na ala.

Ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos, o Flamengo voltou a balançar a rede com Gabigol. Matheus França recuperou a bola, invadiu a área e rolou para o camisa 10 marcar com liberdade, mas o árbitro consultou o VAR, viu falta do atacante flamenguista no desarme em André e anulou o gol.

Perdendo no intervalo, o Fluminense voltou do intervalo com formação mais ofensiva, com Gabriel Pirani e Lima nos lugares de David Braz e Keno, e empatou sete minutos depois. Após jogada trabalhada pela ponta esquerda, Cano recebeu de Jhon Arias e finalizou livre na grande área para empatar o placar.

Já na reta final da partida, aos 39 minutos, o dedo de Fernando Diniz novamente mudou o resultado do clássico. Após bate-rebate na área em jogada aérea, Pirani errou finalização e a bola sobrou com Gabriel Pirani, que finalizou rasteiro, no canto, e marcou seu primeiro gol pelo Fluminense, de quebra, dando o título da Taça Guanabara ao Fluminense.

A reta final do jogo ainda ficou marcada por confusão após falta mais dura de Gerson. Jogadores dos dois times se desentenderam e sobrou cartão vermelho para Felipe Melo. Curiosamente, o volante entrou aos 42 minutos no lugar de Germán Cano e foi expulso aos 44, antes mesmo de tocar na bola. No entanto, a expulsão não mudou o resultado da partida, que terminou com vitória do Fluminense por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 2 Fluminense

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: quarta-feira (8), às 21h10

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Michael Correia

Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Gol: Everton Cebolinha, aos 18’/1T (Flamengo); Cano, aos 7’/2T (Fluminense); Gabriel Pirani, aos 39’/2T (Fluminense)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira (Fabrício Bruno); Igor Jesus (Vidal), Gerson, Matheuzinho e Everton Cebolinha; Arrascaeta (Ayrton Lucas), Matheus França (Everton Ribeiro) e Gabigol (Mateusão).

Técnico: Vítor Pereira

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz (Gabriel Pirani) e Alexsander; André, Martinelli (Alan) e Ganso (Giovanni); Jhon Arias, Keno (Lima) e Cano (Felipe Melo).

Técnico: Fernando Diniz