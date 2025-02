Fluminense vence Bangu em jogo movimentado e avança à semifinal do Carioca

Em uma partida com cinco gols e lances emocionantes, o Fluminense derrotou o Bangu por 3 a 2, neste domingo, no Maracanã, e garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. O jogo foi marcado por dois gols contra, um para cada lado, e por uma atuação irregular do Tricolor, que chegou a ser vaiado pela torcida.

Gols contra e emoção no Maracanã

O Fluminense abriu o placar com um gol contra de Juan Sanchez, do Bangu, aos 14 minutos do primeiro tempo. O Bangu empatou também com um gol contra, desta vez de Freytes, do Fluminense, aos 43 minutos. No segundo tempo, Canobbio e Serna marcaram para o Fluminense, enquanto João Veras descontou para o Bangu, de pênalti.

Com a vitória, o Fluminense garantiu a terceira colocação na Taça Guanabara e enfrentará o Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor busca o bicampeonato estadual, após a conquista do título em 2023.

Jogo irregular e vaias da torcida

Apesar da vitória, o Fluminense não teve uma atuação convincente e chegou a ser vaiado pela torcida. A equipe errou muitos passes e teve dificuldades para conter os contra-ataques do Bangu. No entanto, o Tricolor conseguiu segurar o resultado e garantir a classificação para a semifinal.

Próximos passos

O Fluminense agora se prepara para enfrentar o Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor busca melhorar o desempenho para conquistar a vaga na final e brigar pelo título estadual.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 2 BANGU

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23/02/2025

Horário: 18h30(de Brasília)

Árbitro: Pierry dos Santos (RJ)

Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa (RJ) e Márcia Alves (RJ)

VAR: Paulo Renato da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Freytes e Keno (Fluminense); Vitor Mendes e Ítalo (Bangu)

GOLS: Juan Sanchez (contra), aos 14min do primeiro tempo; Canobbio, aos 7min do segundo tempo; Serna, aos 12min do segundo tempo (FLUMINENSE); Freytes (contra), aos 43min do primeiro tempo; João Veras, aos 18min do segundo tempo (BANGU

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules (Lima) e Jhon Arias; Riquelme Felipe (Serna), Germán Cano (Everaldo) e Agustín Canobbio (Keno). Técnico: Mano Menezes

BANGU: Víctor Brasil, Vitinho, Kevem, Ramom e Ítalo; Alex Moretti (Macário), Juan Sanchez (Léo Guerra), João Felipe, Diogo Correia (Lucas Nathan) e Hygor (Ruan Carlos); Vitor Mendes (João Veras). Técnico: Júnior Lopes

Fonte: Esportes