Fluminense vence Al-Hilal em jogo eletrizante e está na semifinal do Mundial de Clubes

Em uma partida repleta de emoções e reviravoltas, o Fluminense carimbou sua passagem para a semifinal do Super Mundial de Clubes ao superar o Al-Hilal-ARA por 2 a 1, nesta sexta-feira, no Camping World Stadium, em Orlando. A equipe carioca demonstrou garra e eficácia para avançar na competição e agora aguarda um adversário de peso na próxima fase.

O Tricolor das Laranjeiras abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos, com o meio-campista Martinelli, que finalizou com precisão no ângulo, sem chances para o goleiro Bono. O Al-Hilal, no entanto, não se deu por vencido e buscou o empate na etapa final, aos cinco minutos, com Marcos Leonardo, após uma cabeçada de Koulibaly em cobrança de escanteio. A virada heroica do Fluminense veio dos pés de Hércules, que aos 24 minutos do segundo tempo, garantiu o gol da vitória e a classificação.

Na semifinal, o Fluminense terá pela frente o vencedor do clássico aguardado entre Palmeiras e Chelsea, que se enfrentam ainda nesta noite, às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O confronto decisivo que definirá um dos finalistas ocorrerá na próxima terça-feira (8), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O Jogo

O duelo iniciou com ambas as equipes adotando uma postura cautelosa, priorizando a marcação e evitando espaços. O primeiro chute a gol só foi registrado aos 17 minutos, em uma tentativa de Nonato para o Fluminense. O Tricolor manteve maior posse de bola e assustou novamente aos 38, em chute cruzado de Freytes. O Al-Hilal, por sua vez, tentava se aproximar da área adversária, principalmente em bolas paradas, mas sem sucesso efetivo.

A insistência do Fluminense foi recompensada aos 39 minutos, quando Martinelli recebeu dentro da área e finalizou de forma impecável, abrindo o placar. O gol animou o time árabe, que quase empatou nos acréscimos do primeiro tempo, em cabeçada de Koulibaly que exigiu uma grande defesa de Fábio. A arbitragem chegou a marcar um pênalti para o Al-Hilal, mas, após revisão do VAR, a decisão foi anulada, e o Fluminense foi para o intervalo com a vantagem.

Na volta para o segundo tempo, o Al-Hilal começou pressionando intensamente e alcançou o empate rapidamente. Aos cinco minutos, após escanteio e escorada de Koulibaly, Marcos Leonardo mandou para as redes. O Fluminense teve uma chance de ouro para reassumir a liderança aos nove minutos, quando Cano se viu livre na área após um recuo errado, mas Bono se esticou para desviar a bola. A partida ficou aberta, com os dois times buscando o gol.

A qualidade do Fluminense prevaleceu aos 24 minutos. Hércules recebeu passe na área e chutou cruzado, sem dar chances ao goleiro Bono, garantindo o segundo gol tricolor. Mesmo com a vantagem, o Fluminense não recuou e quase ampliou com Samuel Xavier, em chute de fora da área que Bono defendeu. Nos minutos finais, o Al-Hilal tentou uma pressão em busca do empate, mas a defesa do Fluminense soube segurar o resultado, confirmando a importante classificação.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE (BRA) 2 X 1 AL-HILAL (ARA)

Local: Estádio Camping World, em Orlando (Estados Unidos)

Data: 04/07/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)

Assistentes: Hessel Steegstra (Holanda) e Jan de Vries (Holanda)

Cartões amarelos: Freytes, Thiago Silva e Martinelli (Fluminense); Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Koulibaly e Renan Lodi (Al-Hilal)

GOLS: Martinelli, aos 39′ do 1º T e Hércules, aos 24′ do 2º T (FLUMINENSE); Marcos Leonardo, aos 5′ do 2º T (AL-HILAL)

FLUMINENSE: Fábio, Ignacio, Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier (Guga), Facundo Bernal (Thiago Santos), Martinelli (Hércules), Nonato (Lima), Jhon Arias e Gabriel Fuentes; Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho

AL-HILAL: Bono, João Cancelo (Al-Juwayr), Koulibaly, Al-Harbi (Al-Bulayhi) e Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari (Kaio Cesar), Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Malcom (Musab), Kanno (Hamdallah) e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi

Fonte: Esportes