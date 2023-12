Fluminense vence Al Ahly por 2 x 0 e vai à final do Mundial de Clubes

Em uma noite de futebol onde a emoção e a técnica se encontraram no gramado do Estádio Rei Abdullah, o Fluminense Football Club provou seu valor internacional ao derrotar o Al Ahly por 2 a 0, garantindo assim sua vaga na final tão cobiçada do Mundial de Clubes na última segunda-feira.

Em jogo eletrizante, Fluminense derrotou o Al Ahly com gols de Arias e John Kennedy e espera vencedor de Urawa Reds e Manchester City

Fluminense e Al Ahly, do Egito, fizeram um grande jogo pela semifinal do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (18/12). O time brasileiro venceu com gols de Arias, de pênalti, e John Kennedy, os dois no 2º tempo.

O Fluminense irá disputar a final do Mundial de Clubes na sexta-feira (22/12), às 15h (horário de Brasília). Agora, o clube treinador por Fernando Diniz espera o vencedor entre Urawa Reds e Manchester City, nesta terça (19/12), às 15h.

Os times fizeram uma partida eletrizante, com chances para os dois times. O Fluminense teve 66% de posse de bola, finalizou 14 vezes e acertou a trave em duas oportunidades, ambas com Arias.

Já o Al Ahly teve maior volume de ataque, finalizando 20 vezes, sendo seis na direção do gol, obrigando o goleiro Fábio, de 43 anos, fazer grandes defesas.

O primeiro gol do Flu surgiu em lindo lance de Marcelo, aos 23 minutos do 2º tempo. O lateral-esquerdo recebeu belo lançamento de Ganso, dominou e deu uma caneta Percy Tau, que atropelou o camisa 12 dentro da área.

Na cobrança, o colombiano Arias bateu muito bem. O atacante acertou o canto do gol, na divisão entre a trave e a rede.

Autor do gol da final da Libertadores, John Kennedy voltou a decidir uma grande partida. O Fluminense matou o jogo aos 43 minutos do 2º tempo. Martinelli puxou contra-ataque, conduziu por dentro e serviu o atacante, que dominou, limpou a marcação e chutou colocado no cantinho para definir a semifinal.