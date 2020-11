Fluminense tem duvidas em quem colocar como titular no lugar de Fred que teve lesão

Eduardo Coudet já comanda o Celta de Vigo, na Espanha, e faz parte do passado para o Inter. Mas o clube pena para conseguir virar de vez a página da saída abrupta do treinador. Uma semana após o argentino pedir demissão do cargo, o Colorado ainda tenta cicatrizar a ferida aberta no vestiário

Mesmo entre alguns atritos e divergências, a decisão do técnico pegou todos no clube de surpresa – dos jogadores, aos dirigentes e até a sua comissão técnica pessoal. E deixou sem rumo o (agora ex) líder do Brasileirão, já sob o comando de Abel Braga.

O Inter amargou duas derrotas para América-MG e Santos. A mudança repentina agravou uma oscilação que já vinha de antes. O Colorado perdeu a liderança do Brasileirão, está em situação delicada na Copa do Brasil, e o desempenho em campo combinado com a troca de comando cria um cenário de desesperança no vestiário para o restante do ano.

Não foi a primeira vez que o argentino falou em deixar o clube. O treinador teve uma desavença mais séria com Caetano em Cáli, após o empate em 0 a 0 com o América, pela Libertadores. Os ânimos esquentaram, mas foram contidos. E a situação foi contornada. De volta para casa, Abel Braga volta a ser técnico do Internacional

Em outros tantos momentos, Coudet cobrava e condicionava sua permanência a reforços. Leonardo Sigali (zagueiro de 33 anos do Racing), Nacho Fernández e Franco Cervi eram alguns nomes pedidos com frequência. Mas o Inter não tinha (e não tem) condições financeiras para isso.

Em todas as vezes anteriores, ele acabou demovido da ideia. Desta vez, porém, não havia volta. A saída foi comunicada ao vice-presidente Alexandre Chaves Barcellos e ao executivo Rodrigo Caetano no vestiário do Beira-Rio.

Os ânimos já acirrados esquentaram de vez quando Marcelo Medeiros entrou na sala. A decisão irrevogável deixou o presidente incrédulo. Tentou virar o jogo e não conseguiu. Irritado, o mandatário deixou o recinto. E o Inter, então líder do Brasileirão, perdia seu treinador.

Coudet surpreendeu até mesmo a sua comissão técnica com decisão de deixar o Inter — Foto: Ricardo Duarte/Divulgação, Inter

O abalo no elenco foi instantâneo. Os jogadores confiavam muito no trabalho do treinador para brigar por títulos. Algumas lideranças reprovaram a atitude, desgostosos com a forma com que Coudet tomou e comunicou a decisão.

Restava apenas definir o pagamento da multa rescisória. O Inter não abriria mão de receber o valor integral previsto em contrato, próximo a R$ 10 milhões. E assim foi feito. Rodinei marca seu primeiro gol com camisa do Inter e busca vaga definitiva

Ainda na segunda-feira passada, a diretoria comunicava o pedido de demissão de Coudet, em pronunciamento de Medeiros. Horas mais tarde, já na terça-feira, o Inter anunciava o retorno de Abel Braga.

Mas a turbulência já estava feita. São dois jogos com duas derrotas, sem gols feitos: 1 a 0 para o América-MG no Beira-Rio, pela Copa do Brasil, e 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, no sábado, pelo Brasileirão.

O Inter tenta dar um passo para deixar a crise já nesta quarta-feira, às 21h30, quando enfrenta o Améria-MG no Independência pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil.