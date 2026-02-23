Fluminense supera Vasco e garante vantagem mínima na semifinal do Carioca

Em um clássico eletrizante marcado por reviravoltas, o Fluminense saiu vitorioso sobre o Vasco por 1 a 0 neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O triunfo, conquistado mesmo com a equipe tricolor atuando com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, confere uma valiosa vantagem para o confronto de volta. O gol decisivo foi assinado por Kevin Serna ainda na primeira etapa.

A vitória coloca o Fluminense em uma posição confortável para o jogo de volta, que ocorrerá no próximo domingo no Maracanã. Para avançar à final, o Tricolor precisará apenas de um empate. Já o Vasco terá uma missão mais árdua: necessita de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar diretamente. Um triunfo vascaíno por apenas um gol levará a decisão para as penalidades máximas.

O jogo

O início da partida foi caracterizado por muita disputa no meio-campo e poucas oportunidades claras de gol. Ambas as equipes demonstravam nervosismo e cometiam erros na construção das jogadas, resultando em um clássico morno nos primeiros minutos. A situação mudou aos 31 minutos, quando o Fluminense, em uma jogada bem trabalhada, abriu o placar. Após um cruzamento preciso, Freyres escorou e Serna mostrou oportunismo para empurrar a bola para as redes.

O gol obrigou o Vasco a sair mais para o jogo. Aos 43 minutos, Rojas arriscou um chute de longa distância, exigindo uma boa intervenção do goleiro Fábio. Nos acréscimos, o Fluminense quase ampliou em um contra-ataque, com John Kennedy servindo Bernal, que finalizou para uma grande defesa de Léo Jardim, mantendo o placar em 1 a 0 até o intervalo.

Segundo tempo

O Fluminense retornou do vestiário com maior posse de bola e controlando o ritmo do jogo. Contudo, foi o Vasco quem criou a primeira chance de perigo na etapa complementar, quando Puma Rodríguez chutou forte e Fábio novamente fez uma boa defesa. O Tricolor respondeu logo depois, com John Kennedy finalizando cruzado e passando muito perto do gol.

O momento mais tenso da partida ocorreu aos 20 minutos, quando Bernal, do Fluminense, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando sua equipe com um jogador a menos. Com a vantagem numérica, o Vasco intensificou a pressão, buscando o empate através de cruzamentos na área e jogadas pelas laterais. No entanto, a defesa do Fluminense se portou de forma heroica, demonstrando grande organização e determinação para segurar o resultado e garantir a importante vitória.

Próximos compromissos

Antes do embate decisivo pela Taça Rio, ambas as equipes têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro.

O Vasco entrará em campo na quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Santos na Vila Belmiro, pela 4ª rodada da competição nacional.

Já o Fluminense terá um desafio na quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras na Arena Barueri, também pela 4ª rodada do Brasileirão.

Fonte: Esportes