Fluminense supera Grêmio em clássico tenso e respira no Brasileirão

Em uma noite de sábado marcada por grande expectativa e nervosismo no Maracanã, o Fluminense conquistou uma vitória de valor inestimável sobre o Grêmio, triunfando por 1 a 0 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não apenas garantiu os três pontos, mas também significou um alívio imenso para a torcida tricolor, que viu sua equipe quebrar uma incômoda sequência de quatro derrotas consecutivas na competição nacional.

A vitória sobre o Grêmio, somada ao recente sucesso contra o Internacional pela Copa do Brasil no meio da semana, sugere um tão aguardado ponto de virada para o Fluminense, que vinha de um período conturbado desde a Copa do Mundo de Clubes. Com o triunfo, o time das Laranjeiras ascende à oitava colocação na tabela, somando 23 pontos e ganhando um respiro fundamental na corrida por melhores posições. Para o Grêmio, a derrota representa a estagnação nos 20 pontos, mantendo a equipe na 14ª posição.

Primeiro Tempo: estratégia e insistência tricolor

A etapa inicial foi um xadrez tático, com ambas as equipes buscando impor seu ritmo. O Grêmio foi o primeiro a ameaçar, com um chute perigoso de Alysson que passou raspando a trave do goleiro Fábio. A resposta do Fluminense veio através da exploração das laterais e dos cruzamentos. O Tricolor Carioca cresceu na partida, criando as melhores chances e pressionando a defesa gaúcha. Everaldo, em duas oportunidades, subiu com liberdade para cabecear, enquanto Manoel também chegou perto de abrir o placar pelo alto.

A persistência do Fluminense foi recompensada já nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 43, após cobrança de escanteio de Ganso, a zaga gremista afastou parcialmente. Guga, com inteligência, escorou a bola de cabeça de volta para a área, onde o atacante Everaldo se antecipou aos defensores para desviar para o fundo das redes, garantindo a vantagem tricolor em um momento psicológico crucial.

Segundo Tempo: drama, pênalti perdido e vitória sofrida

Se o gol trouxe um pouco de tranquilidade, a segunda etapa reservou um enredo de pura adrenalina. O jogo se tornou eletrizante, com o Grêmio se lançando ao ataque em busca do empate, e o Fluminense tentando liquidar a fatura. A chance de ouro para o Fluminense veio na reta final. Após revisão do VAR, a arbitragem assinalou pênalti para a equipe da casa. Everaldo, o artilheiro da noite, assumiu a responsabilidade, mas a bola caprichosamente carimbou a trave, negando ao camisa 7 a oportunidade de selar a vitória.

O pênalti desperdiçado manteve o Grêmio vivo na partida e transformou os últimos minutos em um verdadeiro teste para os nervos da defesa e da torcida tricolor. O time gaúcho intensificou a pressão, mas o Fluminense, com uma demonstração de garra e entrega, conseguiu suportar a investida adversária e assegurar a vitória magra, mas de extrema importância, no Maracanã.

Próximos confrontos

O Fluminense recebendo o Internacional na quarta-feira, pela Copa do Brasil, para o jogo de volta das oitavas de final, com a vantagem de ter vencido a partida de ida por 2 a 1. Pelo Brasileirão, o próximo desafio será fora de casa, contra o Bahia. O Grêmio, por sua vez, retorna aos seus domínios para enfrentar o Sport na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1X0 GRÊMIO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 2 de agosto (sábado),

Hora: 21h (de Brasília)

Competição: Brasileirão, 18ª rodada

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Cartões amarelos: Samuel Xavier (FLU); João Lucas, Lucas Esteves, Kannemann, Mano Menezes (GRE)

Gol: Everaldo (FLU), aos 43′ do 1º tempo

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Silva e Guga; Martinelli, Hércules (Thiago Santos) e Ganso (Lima); Serna (Riquelme Felipe), Keno (Canobbio) e Everaldo (Cano). Técnico:Renato Gaúcho.

Grêmio: Thiago Volpi; João Lucas (Camilo), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti (Edenilson), Dodi e Riquelme (Aravena); Alysson, Braithwaite e Pavón (Cristaldo). Técnico: Mano Menezes.

Fonte: Esportes