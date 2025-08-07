Connect with us

Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil

30 segundos ago

Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Internacional nesta quarta-feira. Com gols de Canobbio para o Tricolor e Alan Patrick para o Colorado, o resultado foi suficiente para garantir a classificação da equipe carioca, que já havia conquistado uma vitória por 2 a 1 no jogo de ida.

Com a passagem assegurada, o Fluminense agora aguarda o sorteio a ser realizado na sede da CBF, na próxima terça-feira (12), para conhecer seu adversário nas quartas de final. Para o Internacional, o empate no Rio de Janeiro marcou o fim de sua jornada na competição nacional.

Primeiro tempo: início intenso e equilíbrio tático

O duelo no Maracanã começou com ritmo acelerado. O Internacional demonstrou iniciativa nos primeiros minutos, criando as primeiras chances com um chute de fora da área de Aguirre aos cinco minutos, seguido por uma tentativa de Borré que passou por cima do travessão. No entanto, após essas investidas iniciais, o jogo se tornou mais tático e concentrado no meio-campo, com poucas oportunidades claras de gol para ambos os lados. O Fluminense só conseguiu assustar o goleiro rival mais perto do fim da primeira etapa, com um chute de Martinelli aos 35 minutos. O confronto seguiu equilibrado, pontuado por muitas faltas, e o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Segundo tempo: explosão do Fluminense e reação Colorada

A etapa complementar teve um início avassalador para o Fluminense. Com apenas 30 segundos de bola rolando, Canobbio aproveitou uma falha na saída de bola do Internacional e, da entrada da área, finalizou sem chances para Rochet, abrindo o marcador para o time da casa.

O gol não desanimou o Internacional, que buscou a resposta imediatamente. Alan Patrick cruzou na área, mas nenhum companheiro conseguiu finalizar. A persistência gaúcha foi recompensada aos 19 minutos, quando Bernabei foi derrubado na área, resultando em pênalti. Na primeira cobrança, Alan Patrick bateu e Fábio defendeu. Contudo, o VAR interveio, indicando que o goleiro havia se adiantado. Na segunda tentativa, o meia do Inter converteu, deixando tudo igual.

Após o empate, o Internacional aumentou a intensidade em busca da virada, o que elevou a temperatura da partida, gerando muitas discussões e atritos entre os jogadores. No entanto, mesmo com a pressão Colorada nos minutos finais, o Fluminense conseguiu segurar o resultado, garantindo o empate e, consequentemente, sua classificação heroica para a próxima fase da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE-RJ 1 X 1 INTERNACIONAL-RS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 06/08/2025
Horário: 21h30 (de Brasília)
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)
Cartões amarelos: Nonato, Canobbio, Manoel e Serna (Fluminense); Aguirre, Vitão, Alan Patrick e Thiago Maia (Internacional)
GOLS: Canobbio, aos 30s do segundo tempo (FLUMINENSE) / Alan Patrick, aos 19′ do 2º tempo (INTERNACIONA)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga; Hércules (Thiago Santos), Martinelli (Bernal) e Nonato (Lima); Serna (Keno), Canobbio e Everaldo (Ganso). Técnico: Renato Gaúcho

INTERNACIONAL: Rochet, Aguirre, Vitão, Mercado (Juninho) e Bernabei; Thiago Maia, Richard (Ronaldo) (Ricardo Mathias) e Alan Patrick; Carbonero (Tabata), Wesley (Vitinho) e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado

