Esportes
Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil
Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Internacional nesta quarta-feira. Com gols de Canobbio para o Tricolor e Alan Patrick para o Colorado, o resultado foi suficiente para garantir a classificação da equipe carioca, que já havia conquistado uma vitória por 2 a 1 no jogo de ida.
Com a passagem assegurada, o Fluminense agora aguarda o sorteio a ser realizado na sede da CBF, na próxima terça-feira (12), para conhecer seu adversário nas quartas de final. Para o Internacional, o empate no Rio de Janeiro marcou o fim de sua jornada na competição nacional.
Primeiro tempo: início intenso e equilíbrio tático
O duelo no Maracanã começou com ritmo acelerado. O Internacional demonstrou iniciativa nos primeiros minutos, criando as primeiras chances com um chute de fora da área de Aguirre aos cinco minutos, seguido por uma tentativa de Borré que passou por cima do travessão. No entanto, após essas investidas iniciais, o jogo se tornou mais tático e concentrado no meio-campo, com poucas oportunidades claras de gol para ambos os lados. O Fluminense só conseguiu assustar o goleiro rival mais perto do fim da primeira etapa, com um chute de Martinelli aos 35 minutos. O confronto seguiu equilibrado, pontuado por muitas faltas, e o placar permaneceu inalterado até o intervalo.
Segundo tempo: explosão do Fluminense e reação Colorada
A etapa complementar teve um início avassalador para o Fluminense. Com apenas 30 segundos de bola rolando, Canobbio aproveitou uma falha na saída de bola do Internacional e, da entrada da área, finalizou sem chances para Rochet, abrindo o marcador para o time da casa.
O gol não desanimou o Internacional, que buscou a resposta imediatamente. Alan Patrick cruzou na área, mas nenhum companheiro conseguiu finalizar. A persistência gaúcha foi recompensada aos 19 minutos, quando Bernabei foi derrubado na área, resultando em pênalti. Na primeira cobrança, Alan Patrick bateu e Fábio defendeu. Contudo, o VAR interveio, indicando que o goleiro havia se adiantado. Na segunda tentativa, o meia do Inter converteu, deixando tudo igual.
Após o empate, o Internacional aumentou a intensidade em busca da virada, o que elevou a temperatura da partida, gerando muitas discussões e atritos entre os jogadores. No entanto, mesmo com a pressão Colorada nos minutos finais, o Fluminense conseguiu segurar o resultado, garantindo o empate e, consequentemente, sua classificação heroica para a próxima fase da Copa do Brasil.
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE-RJ 1 X 1 INTERNACIONAL-RS
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 06/08/2025
Horário: 21h30 (de Brasília)
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)
Cartões amarelos: Nonato, Canobbio, Manoel e Serna (Fluminense); Aguirre, Vitão, Alan Patrick e Thiago Maia (Internacional)
GOLS: Canobbio, aos 30s do segundo tempo (FLUMINENSE) / Alan Patrick, aos 19′ do 2º tempo (INTERNACIONA)
FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga; Hércules (Thiago Santos), Martinelli (Bernal) e Nonato (Lima); Serna (Keno), Canobbio e Everaldo (Ganso). Técnico: Renato Gaúcho
INTERNACIONAL: Rochet, Aguirre, Vitão, Mercado (Juninho) e Bernabei; Thiago Maia, Richard (Ronaldo) (Ricardo Mathias) e Alan Patrick; Carbonero (Tabata), Wesley (Vitinho) e Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado
Fonte: Esportes
Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil
Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense...
Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil
O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull...
Corinthians vence Palmeiras e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil
O Corinthians confirmou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao derrotar o rival...
Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 07 de agosto
A personalidade marcante da leonina exige que assim proceda, mas uma vez unida ao homem por um vínculo mais forte,...
Força Tática do 1º Batalhão é recebida pelo comandante-geral após apreensão de fuzis
Militares da Força Tática do 1º Batalhão foram recebidos pelo comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, em seu gabinete, na...
Atlético-MG garante vaga nas quartas da Copa do Brasil após batalha de pênaltis contra o Flamengo
O Atlético-MG assegurou sua passagem para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, em um...
Marcelo Santos destaca inovações da indústria durante feira do setor
A Assembleia Legislativa (Ales) acompanhou nesta semana a 18ª edição 2025 da Mec Show (5 a 7 de agosto), considerada...
FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025
Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus
O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
Obra em ponte na BR 101 terá interdição total em São Mateus
A ponte sobre o Rio São Mateus, na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na próxima...
Regional
Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões
A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões
O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Trabalhador morre atropelado ao dormir embaixo de trator no Norte do ES
A empresa acionou sua própria ambulância que constatou o óbito do funcionário. Um operador de máquinas morreu após ser esmagado por um...
Estadual
Banestes conquista selo prata pelo Programa Brasileiro GHG Protocol
O Banestes recebeu nesta semana a certificação prata do Programa Brasileiro GHG Protocol. A conquista veio com a divulgação do...
Emanuela Pedroso | Trajetória de sucesso e olhar voltado para Brasília
Desde bem jovem, lá em Alto Rio Novo, cidade onde nasceu, Emanuela Pedroso já se mostrava determinada a construir a...
‘Foram namorar’, diz irmão de homem encontrado morto e sem roupas com a namorada
Casal foi encontrado após veículo cair de rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito...
Nacional
VÍDEO | Fisiculturista agride ex-namorada com tapas e socos e a mantém em cárcere por 12 horas
O caso ocorreu entre os dias 8 e 9 de maio deste ano, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais,...
Idosos com mais de 60 anos podem ganhar isenção para carro novo
A proposta prevê que essa isenção possa ser renovada a cada cinco anos, permitindo a atualização contínua dos veículos sem...
Pai de santo comete estupros em série ao fingir incorporar ‘Zé Pilintra’
Todos os casos ocorreram entre maio de 2024 e junho deste ano, tendo sempre como pano de fundo a exploração...
Policial
DHPP prende dois suspeitos de envolvimento em homicídio em Guarapari
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
PCES prende três suspeitos de tráfico e apreende drogas e arma em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Polícias Científica e Civil divulgam Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas
Polícias Científica e Civil divulgam Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas Ação faz parte da...
ENTRETENIMENTO
Adriana Müller anuncia terceira gravidez: ‘Estamos transbordando de felicidade’
A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, revelou que está grávida novamente. A novidade foi compartilhada pelo casal...
Fabiano Menotti impressiona ao perder 52 kg e compartilha transformação: ‘Na uta’
Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, impressionou os seguidores ao compartilhar nesta terça-feira (6), o resultado de sua transformação...
Mileide Mihaile celebra conquista da nova casa com o filho Yhudy: ‘3 anos sonhando’
Mileide Mihaile, de 36 anos, emocionou os seguidores ao anunciar a conquista de sua nova casa, sonho antigo realizado ao...
POLÍTICA
Governo e Ales reforçam parceria durante entrega em Anchieta
Com a presença do presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), o governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira...
Em sessão na Assembleia, educadores falam sobre desafios e amor ao ofício
Vinte e nove educadores foram homenageados pela Comissão de Educação em sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (6) na...
Em sessão na Ales, educadores falam sobre desafios e amor ao ofício
Vinte e nove educadores foram homenageados pela Comissão de Educação em sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (6) na...
Esportes
Morre Diego Arantes, preparador físico do Fluminense, vítima de câncer
O Fluminense informou, em nota, sobre o falecimento do profissional nesta terça-feira (5/8). Ele foi vítima de um câncer Na...
Arena Pantanal vira caldeirão: Cuiabá garante 3ª vitória seguida
O Cuiabá segue imparável em seus domínios. Na noite desta segunda-feira (04.08), o Dourado fez valer o mando de campo...
Com dois de Neymar, Santos vence o Juventude e deixa o Z-4
O Santos finalmente encontrou o caminho da vitória e, com ela, a saída da temida zona de rebaixamento. Em uma...
Mais Lidas da Semana
-
Nacional6 dias ago
Samarco reabre Programa Indenizatório Definitivo (PID) e amplia acesso à reparação
-
Variedades6 dias ago
Influencer troca conserto de carro por calcinha usada: ‘Saiu no lucro’
-
São Mateus5 dias ago
Tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na zona rural de São Mateus
-
Nacional6 dias ago
VÍDEO | Homem procura UPA com cenoura presa em parte íntima
-
Economia7 dias ago
Garantir uma compra online protegida no seu dia a dia
-
Estadual6 dias ago
Espírito Santo fecha julho com menor número de homicídios em 29 anos
-
Regional5 dias ago
Homem morre atropelado por caminhão na BR 101 em Jaguaré
-
Regional5 dias ago
VÍDEO | Médico do Noroeste do ES morre em grave acidente no Mato Grosso