Fluminense perde para o River pela Copa Libertadores

No Monumental de Núñez, o Fluminense foi superado por 2 a 0 pelo River Plate nesta quarta-feira (07/06). A equipe, que contou com os tricolores lotando o setor visitante, se entregou em campo. Do início ao fim da partida, o Tricolor buscou impor seu estilo de jogo e criou boas oportunidades, mas não conseguiu marcar. Mesmo com o resultado da quinta rodada, a equipe segue na liderança do Grupo D da competição, com 9 pontos.

Sob comando do técnico Fernando Diniz, a equipe volta a campo no domingo (11/06) para a décima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, contra o Goiás, ocorre às 18h30, no Serra Dourada.

PRIMEIRO TEMPO

Em clima de Libertadores, a partida começou agitada. A primeira boa chegada do Fluminense aconteceu aos 11 minutos, quando Samuel Xavier avançou pelo meio, mandou uma bomba de fora da área e parou no goleiro. Aos 22, o Tricolor conseguiu transição rápida da defesa para o ataque em lançamento de Cano para Arias. O colombiano tocou para o meio, Samuel fez o corta-luz e Lima bateu colocado, rente à trave.

Aos 33 minutos, a equipe roubou a bola na zona ofensiva, e André, após tabelar com Ganso, achou passe para Cano, que balançou a rede pelo lado de fora. Aos 38, Arias trocou passes com Guga e tocou rasteiro para Ganso dentro da área. O camisa 10 tentou tirar do goleiro e mandou por cima. Na sequência, Arias aproveitou erro do adversário, invadiu a área e bateu firme para fora.

SEGUNDO TEMPO

Aos 4 minutos da segunda etapa, Beltrán abriu o placar para o River Plate. Aos 16, Arias passou pela marcação no lado esquerdo e achou Lima bem posicionado na área, mas o meia bateu por cima. Aos 19, Lima cruzou e Cano desviou de cabeça, exigindo boa defesa do goleiro. Com boas movimentações, a equipe seguiu buscando o empate e chegou com perigo aos 27, quando, em contra-ataque, Ganso achou Cano, que tentou o passe para Arias na área, mas a defesa fez o corte.

Aos 37, Cano levantou na área, o goleiro soltou e Nino aproveitou para desviar. Na sobra, Arias cruzou de volta para o zagueiro, que cabeceou para fora. Três minutos depois, Lima cruzou e Lelê cabeceou nas mãos do goleiro. No tempo extra, Barco ampliou para a equipe adversária, de pênalti.

FICHA TÉCNICA

RIVER 2 x 0 FLUMINENSE

Libertadores – Fase de grupos (5ª rodada)

07/05/2023, 21h – Monumental de Núñez

River Plate: Armani; Herrera (Díaz), Robert Rojas, González Pirez e Casco; Aliendro, De la Cruz (Palavecino) e Solari (Paradela); Nacho Fernández (Kranevitter), Barco e Beltrán (Borja). Técnico: Martín Demichellis

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (John Kennedy), Nino, Felipe Melo e Guga (Gabriel Pirani); André, Martinelli (Lelê), Lima e P.H. Ganso; Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Gols: Beltrán (4′ 2T) e Barco (51′ 2T) (RIV)

Cartões amarelos: De la Cruz, Paradela e Barco (RIV); Martinelli e Cano (FLU)

Arbitragem: Wilmar Roldan (COL), auxiliado por Wilmar Navarro (COL) e Dionisio Ruiz (COL)

Fonte: Esportes