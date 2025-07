Fluminense perde para o Chelsea e é eliminado do Mundial de Clubes

O Fluminense teve seu sonho de conquistar o Mundial de Clubes interrompido nesta terça-feira, ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Chelsea, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em partida válida pela semifinal do torneio. O grande destaque do confronto foi o atacante brasileiro João Pedro, cria das categorias de base do próprio Fluminense, que marcou os dois gols da vitória dos Blues e optou por não comemorar contra seu ex-clube.

Desde o início da partida, o Chelsea demonstrou maior controle da posse de bola e presença no campo de ataque. Aos 17 minutos do primeiro tempo, João Pedro aproveitou um rebote da zaga na entrada da área e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro Fábio, abrindo o placar para a equipe inglesa.

O gol não alterou o panorama do jogo, com o Chelsea seguindo mais incisivo. O Fluminense teve sua melhor oportunidade de empate pouco depois, quando Hércules tocou na saída do goleiro Sanchez, mas Cucurella apareceu heroicamente para evitar o gol em cima da linha. A equipe carioca ainda teve um pênalti assinalado a seu favor, que foi posteriormente anulado após revisão do VAR. O Chelsea manteve a vantagem mínima até o intervalo.

No segundo tempo, a tônica da partida se manteve, com o Chelsea ditando o ritmo. Aos 11 minutos, em um contra-ataque rápido, João Pedro foi lançado, invadiu a área e finalizou novamente sem chances para Fábio, ampliando a vantagem para 2 a 0. O segundo gol do atacante, que cresceu no Fluminense, selou a eliminação do time carioca.

Apesar de algumas tentativas no final da partida, o Fluminense encontrou dificuldades para superar a defesa inglesa. O Chelsea, por sua vez, administrou o resultado e garantiu sua vaga na grande final do Super Mundial de Clubes.

Agora, o Chelsea aguarda o vencedor do confronto entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, que acontecerá nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). A grande decisão está marcada para o próximo domingo, também às 16h, no MetLife Stadium.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 2 CHELSEA

Local: Estádio MetLife, em Nova Jersey (Estados Unidos)

Data: 08/07/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: François Letexier (França)

Assistentes: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França)

Cartões amarelos: Nonato e Soteldo (Fluminense); Sanchez (Chelsea)

GOLS: João Pedro, aos 17′ do 1º T e aos 11 do 2º T (CHELSEA)

FLUMINENSE: Fábio, Ignacio, Thiago Silva e Thiago Santos (Keno); Guga, Facundo Bernal (Lima), Hércules (Canobbio), Nonato (Soteldo), Jhon Arias e Renê; Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho

CHELSEA: Sánchez, Gusto (James), Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Caicedo, Fernandez (Andrey Santos) e Palmer; Pedro Neto (Mandueke), João Pedro (Jackson) e Nkunku (Dewsbury-Hall). Técnico: Enzo Maresca

