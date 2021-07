Fluminense lidera a Libertadores em estatísticas importantes. Confira!

A vitória por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño nesta terça-feira, em Assunção, no Paraguai, consolidou a ótima campanha do Fluminense na Libertadores. Após a partida de ida do confronto de oitavas de final, o Tricolor alcançou a liderança de importantes estatísticas em todo o torneio.

Com um padrão de jogo estabelecido, o time o técnico Roger Machado é quem tem maior porcentagem de passes verticais (44%) e o que mais intercepta bolas (114, no total). Além disso, o Time de Guerreiros lidera também o ranking de times que mais sofrem faltas por jogo (média de 18.1). As informações são do SofaScore.

Em outras estatísticas, que também levam em conta todos os 32 times que iniciaram a fase de grupos, o Fluminense está bem posicionado. O Tricolor é o 2º que precisa de menos toques para criar uma chance clara de gol (179), o 3º em dribles certos (85), 4° em bolas recuperadas (425) e 4° em pontaria no chute (55%).

Após a partida contra o Cerro, o técnico Roger Machado destacou o desempenho do time enaltecendo justamente o poder de decisão, sobretudo em momentos importantes.

“(O maior mérito) Foi termos conseguido organizar nossas ações ofensivas mediante a característica defensiva do Cerro. Conseguimos explorar os espaços que sabíamos que iriam aparecer se fizéssemos as movimentações certas. Depois de uma mudança de postura perto do fim do 1º tempo, o Cerro voltou para a partida, quando colocou dois jogadores mais à frente, fazendo com que tivéssemos, às vezes, que tirar um zagueiro da área para fazer cobertura nas laterais e de cruzamento criou algumas oportunidades boas de gol. Mas conseguimos controlar um adversário forte, criamos bastante mesmo jogando fora de casa e dessas oportunidades criadas conseguimos dois gols. Penso então que foi conseguir se aproveitar dos espaços que imaginávamos que aconteceria e, sobretudo, neutralizar as principais virtudes dos nossos adversários na maior parte do tempo”, analisou o treinador.

A partida de volta do confronto está marcada para terça-feira que vem, dia 20, véspera do aniversário do clube, novamente às 19h15, no Maracanã. O Fluminense pode perder por até um gol de diferença que ainda assim avança para a próxima fase.

Foto: Lucas Merçon/FFC

Texto: Comunicação/FFC