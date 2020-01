Fluminense inicia Copinha com goleada sobre Socorro

O Fluminense goleou o Socorro (Sergipe) por 5 a 0 nesta quinta (2) na sua estreia na edição 2020 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com a vitória obtida no estádio Novelli Junior, em Itu, o tricolor das Laranjeiras assume a liderança do Grupo 15. O Fluminense abriu 3 a 0 no primeiro tempo com Luiz Henrique, Lucas Ribeiro e Jefferson. Na etapa final Denílson e Jhon Kennedy fecharam o placar.

Pela mesma chave, e também jogando no Novelli Junior, o Ituano superou o Vilhenense (Rondônia) por 1 a 0, graças a um gol de Matheus Canhota em cobrança de falta.

Vitória do Grêmio

Outro tradicional time a estrear com vitória foi o Grêmio. Pelo grupo 21, e jogando no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, a equipe gaúcha derrotou o Real (Distrito Federal) por 2 a 0. Os gols foram de Rildo, em cobrança de pênalti, e de Diego Rosa.

Pela mesma chave o Juventus (São Paulo) venceu o União Mogi (São Paulo) por 1 a 0. O gol da vitória saiu dos pés de Rikelme.

Outros resultados

No grupo 17 a Ferroviária venceu o Petrolina por 3 a 0, gols de David, em cobrança de pênalti, Claudinho e Ian. Já no grupo 18 o Sertãozinho e a Penapolense empataram em 1 a 1

Ainda nesta quinta o Palmeiras pega o União Rondonópolis (Mato Grosso), enquanto o Goiás enfrenta o Confiança (Sergipe).