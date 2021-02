Fluminense fez a melhor campanha de 2021 no Campeonato Brasileiro

O Fluminense fez a melhor campanha do Campeonato Brasileiro desde que virou o ano. Foram 24 pontos de 33 possíveis em 2021. Em 11 partidas, foram sete vitórias, três empates e apenas uma derrota. Foram 18 gols marcados e 11 sofridos. Os números se aproximam muito da grande arrancada contra o rebaixamento, do famoso Time de Guerreiros de 2009.

Uma campanha de mais de 72% de aproveitamento, um número muito alto, principalmente em fim de temporada atípica e mais cansativa, pelo calendário apertado em tempos de pandemia da Covid-19.

Em 11 jogos em 2021:

1. Fluminense – 24 pontos

2. Internacional – 23 pontos

3 – RB Bragantino – 22 pontos

4 – Athletico – 19 pontos

5 – Atlético-MG – 19 pontos

6 – Flamengo – 19 pontos

7 – Atlético-GO – 16 pontos

8 – Bahia – 16 pontos

9 – Ceará – 16 pontos

10 – Santos – 15 pontos

Em 2009, na famosa arrancada do Time de Guerreiros, o Fluminense conquistou 7 vitórias e 4 empates em 11 jogos, somando 25 pontos e se livrando da zona do rebaixamento. Um ponto a mais do que a campanha do time de Marcão nas últimas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro 2020.

Fotos: Lucas Merçon/FFC