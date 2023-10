Fluminense faz virada espetacular em cima do Inter e está na final da Libertadores

O Fluminense surpreendeu ao garantir sua vaga na final da Libertadores com uma incrível virada. O Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1 no jogo de volta no Beira-Rio, avançando com um placar agregado de 4 a 3.

John Kennedy e Cano marcaram os gols decisivos aos 36′ e 42′ do segundo tempo, garantindo a classificação. Mercado marcou o gol do Inter aos dez minutos do primeiro tempo.

Valencia teve duas oportunidades claras de marcar no segundo tempo, quando o placar ainda estava em 1 a 0 para o Colorado.

O Fluminense mantém vivo o sonho de conquistar o título inédito da Libertadores. A equipe retorna à final após 15 anos e está determinada a buscar sua primeira taça.

A grande final está marcada para 4 de novembro no Maracanã. O adversário será o vencedor do confronto entre Palmeiras e Boca Juniors, que será decidido amanhã – o jogo de ida na Argentina terminou em 0 a 0.

Ambas as equipes voltam a campo no domingo (8) para confrontos clássicos no Brasileirão. O Fluminense enfrentará o Botafogo, enquanto o Internacional terá o Grêmio como adversário – ambos os jogos começarão às 16h (horário de Brasília).

No início da partida, o Internacional mostrou domínio. Com o apoio de mais de 50 mil torcedores no Beira-Rio, os donos da casa pressionaram o adversário, forçando erros na saída de bola e impedindo o Fluminense de avançar além do meio-campo, seguindo o estilo característico de Coudet.

O Fluminense tentou controlar o ritmo do jogo, mas sofreu um gol cedo em uma jogada de bola parada. Fábio esbarrou em Nino durante uma cobrança de escanteio, caiu no chão e deixou o gol desprotegido para Mercado abrir o placar. A estratégia de pressão deu resultados, mesmo que de forma inesperada.

Os visitantes começaram a dominar a posse de bola, enquanto o Inter respondia com contra-ataques. O Flu trocava passes, em busca de brechas na defesa colorada, enquanto os donos da casa recuavam e apostavam na velocidade. No entanto, o Fluminense não conseguiu criar perigo real.

Diniz fez alterações no intervalo e a equipe voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva. O time ficou mais agressivo com as mudanças, com Marcelo se movimentando pelo meio-campo, mas também passou a deixar espaços na defesa.

Valencia perdeu duas oportunidades de ampliar o placar e foi aí que brilhou a estrela de John Kennedy. O atacante saiu do banco, marcou o primeiro gol e depois deu o passe para Cano virar o jogo em apenas seis minutos mágicos, em pleno campo adversário.

Os torcedores do Internacional fizeram uma grande festa nos arredores do Beira-Rio antes da partida. Os fãs organizaram o evento conhecido como “Ruas de Fogo”, acendendo sinalizadores para receber os jogadores e aumentaram ainda mais a atmosfera para o jogo.

No entanto, os sinalizadores também apareceram dentro do estádio. Uma dessas sinalizações atingiu uma ambulância e causou um pequeno incêndio, enquanto o sistema de som insistia repetidamente para evitar o uso de pirotecnia e evitar penalidades ao clube.

O clima de tensão dominou o Beira-Rio no final da partida. Os torcedores estavam apreensivos, mesmo com a vantagem de 1 a 0, e ficaram frustrados com a virada.

Ficha técnica

Inter 1 x 2 Fluminense [3×4 no agregado]

Competição: Volta da semifinal da Libertadores

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 4 de outubro de 2023, às 21h30

Árbitro: Jesús Valenzuela

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno

VAR: Juan Soto

Amarelos: Martinelli

Vermelhos: Não houve

Público: 50.002

Renda: R$ 1.439.508,00

Gols: Mercado, aos 10’/1ºT, Jhon Kennedy, aos 36’/2ºT, e Cano, aos 42’/2ºT

Inter: Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny (Luiz Adriano), Charles Aránguiz (Bruno Henrique), Mauricio (Carlos de Pena), Alan Patrick e Wanderson (Lucca); Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Fluminense: Fábio; Guga (Yony González), Nino, Felipe Melo (John Kennedy) e Marcelo; Alexsander (Martinelli), André, Ganso (Lima), Arias e Keno (Marlon); Cano. Técnico: Fernando Diniz

Fonte: Esportes