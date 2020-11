Fluminense faz melhor turno no Brasileirão desde 2015 e atinge 56% de aproveitamento

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou na noite desta segunda-feira, e a competição chega a sua metade em novembro, um ano atípico por causa da pandemia do novo coronavírus. E o Fluminense, que ganhou do Fortaleza no último sábado no Castelão e somou a sua terceira vitória fora de casa, fechou o primeiro turno em 2020 com 32 pontos, na quarta colocação.

A campanha o time comandado pelo técnico Odair Hellmann conta com nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 19 jogos: um aproveitamento de 56,1% .