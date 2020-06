Fluminense fará testes do novo coronavírus no elenco

Inicialmente programada para 27 de março, a abertura da temporada deste ano da Liga Nacional de Futsal foi adiada por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Enquanto a nova data de início do torneio não é definida, os torcedores podem acompanhar a reprise das partidas mais emocionantes da edição do ano passado, aos domingos, às 11h, na TV Brasil.

Parte das equipes, porém, já conseguiu retomar os trabalhos presenciais, pós-paralisação devido à pandemia. Um dos “pioneiros” foi o Joinville, liberado para retornar às atividades em maio, já está na terceira semana de treinamentos. Semifinalista em 2019, o time catarinense desenvolveu um protocolo para atletas, comissão técnica e funcionários, que estabelece, entre outras medidas, material individualizado, utilização de máscaras e até luvas, aferição de temperatura e aplicação de um questionário individual para identificar eventuais sintomas da covid-19.

Segundo o clube, apesar de a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville (SC) ter liberado atividades em grupos de até oito pessoas, a equipe estabeleceu cinco jogadores como limite. “Nós não paramos. Realizamos os treinos on-line durante a quarentena e demos sequência ao trabalho. Voltamos, é claro, com o grupo reduzido e tomando as devidas precauções para que nada aconteça. Fizemos academia uma vez, que em Joinville foi liberado, também em grupo reduzido”, conta o pivô Dieguinho à Agência Brasil.

Maior campeão da Liga Futsal com cinco títulos, o Carlos Barbosa (RS) também recomeçou em maio. O primeiro treino em academia ocorreu no último dia 18, após o elenco e demais funcionários do clube testarem negativo para a covid-19. Na semana passada, a equipe gaúcha – que chegou a enviar máscaras com o escudo do clube a associados como forma de agradecimento pelo apoio durante a pandemia – voltou a se exercitar em quadra, também em grupos reduzidos, de no máximo seis pessoas.

“Essa parada de dois meses foi dura para o grupo. Tínhamos feito uma grande pré-temporada, acho que não tivemos nenhuma lesão. Agora, tem que retomar aos poucos, passo a passo, para evitar lesões e não atrapalhar o decorrer da temporada”, declara Pesk, pivô do time da cidade de Carlos Barbosa (RS) – de pouco menos de 30 mil habitantes – em entrevista à página oficial do clube no Facebook.

A maior parte das agremiações que retomaram as atividades – ou estão em vias de voltar – são as da região Sul, cujos estados flexibilizaram medidas de isolamento social antes de outras partes do país. O Jaraguá (SC), por exemplo, retornou aos treinos no último dia 3, seguindo um protocolo, que teve como inspiração as medidas estabelecidas para retorno do time profissional do Flamengo (RJ). Já o Atlântico, de Erechim (RS), reiniciou os trabalhos na segunda-feira´(8), também adotando distanciamento entre os jogadores, uso de máscaras e verificação de temperatura.

Outros times também se movimentam para recomeçar os treinos na próxima semana. O Joaçaba (SC), por exemplo, planeja voltar na próxima segunda (15), com a realização de testes para covid-19. No mesmo dia, a Assoeva reiniciará os trabalhos em grupos de até quatro jogadores, treinamento físico e algumas atividades com bola. “Usamos ferramentas da internet para conversarmos em grupo. Tentamos, da melhor maneira possível, manter os atletas ativos e ocupados, realizando de quatro a cinco treinamentos por semana. Estamos felizes em poder retornar às atividades e com foco total nas competições”, afirma Guilhermo Verfe, técnico da equipe de Venâncio Aires (RS), em entrevista ao site oficial do clube.

Fora da região Sul, a Intelli Tempersul, de Dracena (SP), voltou a treinar na quarta (10), após os resultados dos testes de covid-19 feitos pelo grupo darem negativo. Os atletas do time paulista, inicialmente, realizaram trabalhos físicos ao ar livre no campo do patrocinador máster do clube. Também no interior de São Paulo, o atual vice-campeão Magnus determinou o retorno dos jogadores a Sorocaba (SP) para a última segunda-feira (8). Os atletas foram colocados em quarentena por duas semanas, e o clube também estabeleceu um protocolo em cinco fases para reinício dos treinos.

O Minas, por sua vez, anunciou, no começo de junho, que a retomada do futsal – e de outras modalidades da agremiação – terá que esperar. Em nota oficial, a instituição explica que “aguarda a posição dos órgãos competentes sobre a data de reabertura do segmento de clubes sociodesportivos” e que mantém as unidades fechadas em cumprimento a um decreto da prefeitura de Belo Horizonte “que visa evitar aglomerações”.

Liga Futsal na TV Brasil

Neste domingo (14), às 11h, a emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) reprisa o duelo paranaense entre Campo Mourão e Foz Cataratas, pelas oitavas de final do torneio de 2019.

No tempo normal, vitória mourãoense por 3 a 0. Como o Foz levou a melhor no jogo anterior (3 a 2), o confronto teve de ser decidido na prorrogação, que terminou empatada por 1 a 1. Por ter melhor campanha, o Campo Mourão seguiu para as quartas de final contra o Magnus.

“Para nós, atletas, e para o nosso esporte representa muito a transmissão do futsal em TV aberta. Buscamos isso há muito tempo e, graças a Deus, neste ano, conseguimos. Espero que continue por muito tempo, pois só ajuda no crescimento do esporte”, destaca Dieguinho, pivô do Joinville.