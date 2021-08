Fluminense empata com o Barcelona e se despede da Libertadores

O Fluminense viu seu sonho de conquistar a América ser adiado. De volta à Libertadores depois de 8 anos, o Tricolor se despediu da competição continental após grande campanha, em que chegou até as quartas de final. A equipe fica pelo caminho em função do critério do gol fora de casa após o empate em 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil, no Equador, na noite desta quinta-feira (19/08). O Time de Guerreiros dominou as ações durante os 90 minutos, lutou até o fim e conseguiu deixar tudo igual no placar com um gol de Fred, que se tornou o segundo maior artilheiro brasileiro na história do torneio continental. Mas o resultado não foi suficiente para a equipe conseguir a classificação.

Apesar do adeus à competição, o Fluminense vive uma temporada de feitos importantes. Esta foi a primeira vez que o time chegou às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil simultaneamente. Na campanha do torneio continental, o Tricolor terminou na primeira colocação do considerado “Grupo da Morte”, que tinha River Plate, da Argentina, além de Junior Barranquilla e Independiente Santa Fe, da Colômbia.

Um dos momentos mais marcantes do Time de Guerreiros foi a vitória por 3 a 1 sobre o River Plate em pleno Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, em partida decisiva para que o Fluminense conquistasse o primeiro lugar da chave. Nas oitavas de final, duas vitórias sobre o Cerro Porteño, no Paraguai e no Maracanã.

Agora, o Tricolor volta suas atenções para as outras duas competições em que o time segue envolvido. Na próxima segunda-feira (23/08), às 20h, a equipe enfrenta o Atlético-MG, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Na quinta-feira seguinte (26/08), às 19h, no Estádio Nilton Santos, o Tricolor volta a se encontrar com o time mineiro, desta vez pelo jogo de ida do confronto de quartas de final da Copa do Brasil.

Primeiro tempo

O Fluminense começou a partida valorizando a posse de bola e trocando passes no meio de campo. Após boa triangulação, a primeira boa oportunidade surgiu logo aos 5 minutos. Fred recebeu bom passe de André pela ponta direita da área, fez o giro para cima do zagueiro e chutou cruzado rasteiro, mas a bola passou rente à trave. Aos 9, o Flu chegou de novo. Ganso deu lindo passe para Yago, que escorou na entrada da área, mas ninguém chegou para finalizar. O Tricolor seguiu na pressão. Aos 12, Luiz Henrique desceu pelo lado direito, driblou o zagueiro e rolou para trás. Yago chegou chutando, mas foi travado pela defesa.

Dois minutos depois, mais um lance de perigo. A equipe trocou passes com muita qualidade até Ganso enfiar para Fred, que deixou passar para Luiz Henrique. O garoto arriscou a finalização de longe e a bola passou muito perto do travessão. Aos 38, Egídio cobrou escanteio pela direita e a bola sobrou para Ganso, que emendou uma linda bicicleta e por pouco não fez um golaço, evitado por uma linda defesa do goleiro. Na queda, o camisa 10 sofreu lesão no braço e precisou ser substituído. O Fluminense seguiu pressionando em busca do gol. Aos 43 minutos, Samuel Xavier tabelou com Yago na área e chutou firme, mas o goleiro espalmou.

Segundo tempo

O início da segunda etapa foi similar ao começo da partida, com o Fluminense dominando as ações e esbarrando na retranca do Barcelona. De tanto insistir, o time chegou com perigo aos 6 minutos, quando Egídio tabelou com Yago e cruzou na medida para Fred, que cabeceou por cima do gol. Aos 19, Fred foi lançado na área e disputou com a defesa, que conseguiu fazer o corte. Na cobrança de escanteio, Cazares cruzou fechado e assustou o goleiro. Na sequência, aos 23, Samuel Xavier levantou na área, Fred ajeitou de cabeça e Cazares chegou chutando, mas a defesa travou.

Apesar do domínio tricolor, o Barcelona chegou ao gol em lance isolado, com Mastriani. Aos 34, Nene recebeu de Cazares no canto esquerdo da área e bateu cruzado, mas bola foi desviada para escanteio. Aos 37, após bola levantada na área, Nino tentou finalizar, mas a zaga se antecipou. No lance seguinte, foi a vez de Luccas Claro levar perigo, de cabeça, mas o goleiro fez a defesa. Aos 48, a bola sobrou para Egídio, que soltou a bomba de longe, mas o goleiro espalmou. No minuto seguinte, Burrai voltou a trabalhar em finalização perigosa de Abel Hernández. Aos 51 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Tricolor. Fred cobrou e igualou o placar. Guerreiro, o Tricolor lutou até o fim, mas não conseguiu o resultado.

FICHA TÉCNICA

Libertadores – Quartas de final (jogo de volta)

19/08/2021, 21h30 – Estádio Monumental de Barcelona

Barcelona de Guayaquil-EQU (1)

Burrai; Castillo, León, William Riveros e Pineida; Molina (Carcelén), Piñatares, Preciado (Montaño) e Perlaza (Hoyos); Damián Díaz (Garcés) e Mastriani (Cortez). Técnico: Fabián Bustos

Fluminense (1)

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli (Martinelli), Yago Felipe (Kayky) e Ganso (Cazares); Luiz Henrique (Abel Hernández) e Fred. Técnico: Roger Machado

Gols: Mastriani (27′ 2T) (BAR); Fred (51′ 2T)

Cartões amarelos: Perlaza, Damián Díaz, Cortez (BAR); Martinelli, Nene, André (FLU)

Arbitragem: Esteban Ostojich (URU), auxiliado por Carlos Barreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

Fotos: Mailson Santana/FFC

Texto: Comunicação/FFC