Fluminense empata com Borussia Dortmund em estreia no Mundial de Clubes

O Fluminense começou sua participação na Copa do Mundo de Clubes com um empate sem gols diante do Borussia Dortmund, em partida válida pela primeira rodada do Grupo F, realizada nesta terça-feira no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA). O resultado deixa as duas equipes com um ponto na tabela, na abertura da chave.

O Jogo

O Fluminense teve um início mais promissor no confronto. Aos três minutos, Arias arriscou o primeiro chute a gol. Pouco depois, foi a vez de Renê tentar, mas sem acertar o alvo. O susto inicial fez o Borussia Dortmund buscar equilibrar a posse de bola, mas o Fluminense manteve a postura ofensiva e criou outra boa chance com Arias, que exigiu defesa do goleiro Kobel.

Os alemães só conseguiram assustar aos 21 minutos, em um cruzamento rasteiro que Guirassy não conseguiu alcançar a tempo. O Tricolor Carioca respondeu com chutes de Hércules e Martinelli, que foram para fora. Na parte final do primeiro tempo, o Fluminense aumentou a intensidade, criando boas oportunidades com Nonato e novamente Arias, mas o goleiro Kobel se destacou, garantindo o 0 a 0 até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense continuou com a postura ofensiva, buscando o gol que abriria o placar. A melhor chance surgiu aos 12 minutos, quando Everaldo foi lançado, driblou o zagueiro e, em posição de finalizar, optou por tocar para Canobbio, que chutou em cima de Kobel.

O Fluminense seguiu melhor em campo e quase marcou em um chute de Everaldo que parou em Kobel. No rebote, Nonato chegou a balançar as redes, mas o lance foi invalidado por impedimento do volante. O Borussia Dortmund tentou responder com um chute de longe de Nmecha, sem sucesso. O Fluminense, por sua vez, passou a buscar os contra-ataques, mas não conseguiu finalizar com perigo.

Nos minutos finais, o jogo permaneceu aberto. O Borussia Dortmund criou sua melhor chance na partida em um chute de Sule que parou em uma defesa segura do goleiro Fábio. Com isso, o placar não foi alterado, e o confronto terminou com o empate sem gols em Nova Jérsei.

Próximos confrontos

Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o Ulsan, da Coreia do Sul, no sábado (22), às 19h (de Brasília), novamente no Metlife Stadium. No mesmo dia, o Borussia Dortmund enfrentará o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, às 13h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X BORUSSIA DORTMUND

Local: Estádio MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos

Data: 17/06/2025

Horário: 13h (de Brasília)

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)

Assistentes: Andrey Tsapenko (Uzbequistão) e Timur Gaynullin (Uzbequistão)

Cartões amarelos: Martinelli e Nonato (Fluminense); Bensebaini e Yan Couto (Borussia Dortmund)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Lima), Nonato (Paulo Baya) e Jhon Arias; Canobbio (Serna) e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho

BORUSSIA DORTMUND: Kobel, Ryerson (Yan Couto), Anton, Sule e Svensson; Bensebaini, Gross (Bellingham), Sabitzer (Chukwuemeka) e Brandt (Gittens); Guirassy e Adeyemi (Nmecha). Técnico: Niko Kovac

