Fluminense é campeão da Libertadores e faz do Brasil o 1º país com 5 títulos seguido

Milhares de torcedores que não conseguiram ingresso para a final da CONMEBOL Libertadores lotaram a Cinelândia para assistir ao título do Fluminense em um telão instalado no local. Cerca de 20 mil tricolores comemoram os gols de Cano e John Kennedy e coloriram o Centro do Rio de Janeiro de verde, branco e grená.

A festa começou cedo e às 11h da manhã já era possível encontrar os primeiros torcedores na Cinelândia, antes mesmo do telão ser ligado. Os xarás Thiago e o amigo Marcos estavam confiantes e todos apostaram em um placar elástico para o Fluminense.

“O Boca Juniors não vai ter chance, é Fluzão 4 a 0. Canos vai fazer dois e André e John Kennedy vão fechar o placar”, disse um dos “Thiagos”.

Quando ainda faltavam três horas para o início da partida, o local já estava repleto de torcedores. Com o telão já ligado, os tricolores festejavam como gol cada entrada ao vivo do local realizada pelo canal que transmitia o pré-jogo. Vaias apenas quando mostravam atletas do Boca ou qualquer outra coisa relacionada ao time argentino.

Com a bola rolando, a euforia foi contida, mas o domínio do Fluminense em campo animava a torcida. Até que, aos 35 minutos do primeiro tempo, a Cinelândia foi tomada pelo grito de gol da torcida tricolor. A tensão tomou conta com o empate adversário e explodiu em alegria novamente com o gol do título de John Kennedy.

No fim, os milhares de torcedores presentes puderam comemorar o título inédito depois de 15 anos com o grito de “campeão da Libertadores” preso na garganta.

