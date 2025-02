Fluminense despacha o Águia de Marabá com goleada histórica e avança na Copa do Brasil

O Fluminense não tomou conhecimento do Águia de Marabá e carimbou sua vaga para a segunda fase da Copa do Brasil com uma goleada avassaladora de 8 a 0, em partida disputada nesta quarta-feira (26.02), no Estádio Mangueirão, em Belém.

O Tricolor das Laranjeiras demonstrou superioridade desde o apito inicial, construindo a vitória com gols de Canobbio, Cano (duas vezes), Ignacio, Paulo Baya, Arias, Everaldo e Serna. O resultado elástico confirma o favoritismo do Fluminense e a solidez do seu elenco.

Primeiro tempo

O Fluminense não demorou a mostrar suas garras e abriu o placar logo aos 11 minutos, com Canobbio aproveitando uma roubada de bola na saída do Águia. Aos 14, Cano ampliou de cabeça, após cruzamento preciso na área. O domínio tricolor era evidente, com o time criando diversas oportunidades e desperdiçando chances de ampliar o marcador. Aos 31, Cano voltou a marcar, demonstrando oportunismo e faro de gol. Nos acréscimos, Ignacio selou o primeiro tempo impecável do Fluminense, marcando de cabeça após cruzamento.

Segundo tempo

Na etapa final, o Águia esboçou uma reação inicial, mas Fábio, goleiro do Fluminense, impediu qualquer chance de gol dos donos da casa. A partir daí, o Fluminense retomou o controle da partida e ampliou a vantagem. Paulo Baya marcou um golaço aos 23 minutos, acertando um belo chute de fora da área. Aos 25, Arias aproveitou um contra-ataque rápido para marcar o sexto. Everaldo deixou sua marca aos 33, chutando na saída do goleiro Axel. E para fechar a goleada, aos 36, Everaldo tocou para Serna, que apenas empurrou a bola para o fundo das redes.

Próximo desafio: Caxias fora de casa:

Com a classificação garantida, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Caxias, em Caxias do Sul, na próxima fase da Copa do Brasil. A partida promete ser um desafio para o Tricolor, que terá que superar a força do adversário e a pressão da torcida local. A data do confronto ainda será definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Cano, com dois gols, chegou a 46 gols com a camisa do Fluminense, se isolando como o segundo maior artilheiro do clube no século.

O Fluminense não marcava oito gols em uma partida desde 2012, quando venceu o Resende por 8 a 1.

A goleada sobre o Águia de Marabá é a maior vitória do Fluminense na história da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA



ÁGUIA DE MARABÁ 0 X 8 FLUMINENSE

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Data: 26/02/2025

Horário: 19h30(de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Guthieri Javarini Rodrigues (ES)

GOLS: Canobbio, aos 11′ do 1º T; Cano, aos 14 e 31′ do 1º T; Ignacio, aos 45′ do 1º T; Paulo Baya, aos 23′ do 2º T; Arias, aos 25′ do 2º T; Everaldo, aos 33′ do 2º T. (FLUMINENSE)

ÁGUIA DE MARABÁ: Axel, Bruno Limão, Lucão, Carlos Alberto e Alan Pires (Reidiner); Murilo (Kaique), Germano (Guga) e Kukri; Lucas Silva, Erico Júnior (Jeffinho) e Jonatas Bastos (Doda). Técnico: Sílvio Criciúma

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Ignacio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes (Renê); Otávio (Nonato), Martinelli, Lima (Paulo Baya) e Jhon Arias; Germán Cano (Everaldo) e Agustín Canobbio (Serna). Técnico: Mano Menezes

