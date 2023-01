Fluminense, Coritiba, Novorizontino e Chapecoense avançam de fase

Na tarde desta quinta-feira (12.01), em jogos realizados às 15h, Coritiba-PR, Fluminense-RJ, Novorizontino-SP e Chapecoense-SC conquistaram vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com os resultados negativos, Vitória da Conquista-NA, Atlético Guaratinguetá-SP, Flamengo-SP e Tanabi-SP estão eliminados.

Ainda nesta noite, mais times vão em busca da classificação, como Athletico-PR, Mirassol, Palmeiras, Flamengo-RJ e Corinthians.

O confronto entre Coritiba-PR e Vitória da Conquista-BA, que aconteceu no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, terminou com a vitória do time paranaense por 2 a 0. Com gols de Artur e Eberth, o Coritiba-PR garantiu vaga na próxima fase da competição.

O duelo entre Fluminense-RJ e Atlético Guaratinguetá-SP aconteceu no estádio Prof. Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, e foi decidido nos pênaltis, depois da partida terminar empatada sem gol para nenhum lado. Nas cobranças, 4 a 2 para o Fluminense-RJ e vaga garantida na terceira fase.

No jogo entre Novorizontino-SP e Flamengo-SP, o placar foi pelo lado do time de Novo Horizonte por 2 a 1. Alexandre e Lucas Café marcaram para o Novorizontino, Mega descontou para o Flamengo-SP. A partida que aconteceu no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, foi animado pelas torcidas.

A Chapecoense-SC conquistou a vaga após vencer o Tanabi-SP pelo placar de 1 a 0, com gol de Mailson, em partida realizada no estádio Pref. Alberto Victolo, em Tanabi. A vitória veio por um pênalti convertido no segundo tempo.

Fonte: Agência Esporte