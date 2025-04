Fluminense conquista vitória dramática sobre o RB Bragantino no Maracanã

Em um jogo eletrizante neste domingo, o Fluminense venceu o RB Bragantino por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Mesmo sofrendo, os tricolores alcançaram três pontos na tabela, enquanto os paulistas permanecem com apenas um.

O jogo

O Fluminense entrou em campo com uma postura ofensiva e dominou boa parte do primeiro tempo, pressionando o RB Bragantino desde os minutos iniciais. Aos cinco minutos, os tricolores quase abriram o placar com jogadas rápidas. Arias conduziu uma bela tabela com Hércules antes de finalizar, mas o chute foi defendido de forma incrível por Cleiton, que ainda viu a bola roçar a trave. Em seguida, Canobbio teve sua chance, mas o uruguaio acabou chutando pela linha de fundo.

O panorama do jogo manteve-se favorável aos cariocas. Aos 34 minutos, o Fluminense finalmente balançou as redes. Em uma sequência de bate e rebate na área, Lima se destacou ao receber a situação, driblando o goleiro adversário e finalizando com precisão para marcar o gol que colocou o time da casa na frente.

Mesmo diante de uma pressão constante dos visitantes, o RB Bragantino não conseguiu se impor na primeira etapa, e o placar permaneceu inalterado até o intervalo, consolidando a vantagem do Fluminense.

Segundo tempo

Já no segundo tempo, o RB Bragantino adotou uma postura mais ofensiva na tentativa de reverter o resultado. Aos 12 minutos, Canobbio tentou, com chute que acabou sendo bloqueado pela zaga, dar continuidade à investida dos visitantes. A resposta do time adversário começou a se fazer sentir aos 18 minutos, quando Lucas Barboza disparou um chute que, após sofrer um desvio na zaga, gerou um susto, forçando Fábio a realizar uma defesa importante.

O equilíbrio momentâneo durou pouco. Nos minutos finais, o RB Bragantino conseguiu empatar a partida. Aos 38 minutos, após cobrança de falta na área – que teve a bola sendo cortada por Fábio –, Isidro Pitta estava atento e acertou um cabeceio certeiro, igualando o marcador.

Nos acréscimos: a decisão que selou a vitória

Com o jogo se encaminhando para um empate, os tricolores não se intimidaram. Em uma jogada decisiva, aos 47 minutos, após um escanteio, Thiago Silva disparou um chute que forçou o goleiro Rodríguez a uma grande defesa na linha, mas Martinelli estava atento. Aproveitando o rebote, ele mandou a bola para a rede, garantindo o gol da vitória e fechando os números finais em 2 a 1 para o Fluminense.

Próximos desafios

Com a vitória, o Fluminense comemorou a conquista dos três pontos, mas o trabalho continua. No próximo domingo, o time recebe o Santos, novamente no Maracanã, em busca de ampliar sua vantagem na tabela do Brasileirão. Por sua vez, o RB Bragantino, que havia empatado na partida e permanece com apenas um ponto, enfrenta o Botafogo no dia anterior, no estádio Nabi Abi Chedid, tentando mudar o rumo da campanha.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 RB BRAGANTINO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 06/04/2025

Horário: 16h(de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Hércules (Fluminense)GOLS: Lima, aos 34′ do 1º T; Martinelli, aos 47′ do 2º T (FLUMINENSE); Isidro Pitta, aos 38′ do 2º T (RB BRAGANTINO)

FLUMINENSE: Fábio, Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal), Lima (Ganso) e Jhon Arias; Agustín Canobbio (Keno) e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho

RB BRAGANTINO: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Ramires), Gabriel (Fabinho) e Jhon Jhon (Isidro Pitta); Laquintana (Mosquera), Vinicinho (Lucas Barbosa) e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

Fonte: Esportes